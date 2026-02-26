KAIST 이사회, 총장 선발 "다음 번에"…재공모 결론

총장 후보 선출을 위한 KAIST 임시 이사회(이사장 김명자)가 26일 김재철 인공지능(AI) 대학원에서 열린 가운데, 후임 총장 선발이 불발됐다.

이사회는 이날 오후 5시부터 3배수 후보인 김정호 전기및전자공학부 교수와 이광형 현 총장, 이용훈 전기및전자공학부 교수 정견발표에 이어 이사를 대상으로 최종 후보 선정을 위한 투표를 진행한 결과 과반수 득표자가 나오지 않았다.



이사회는 이사장 외에 총 14명으로 구성된다. 정부 측 당연직 이사 5명이 포함돼 있다. 의사결정 구조에서 동수가 나올 경우 이사장이 투표권을 행사할 수 있다.

한편 KAIST 이사회는 향후 재공모 과정을 거쳐 최종 후보 선정을 진행할 것으로 알려졌다.

자료=KAIST 정문.