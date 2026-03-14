[박희범의 과학카페] 번복·번복·번복…이광형 KAIST 총장 왜?

이광형 KAIST 총장이 퇴임 약속을 또 다시 번복했다. 이번이 벌써 세 번째다. 15일 동안 '뻐꾸기'만 3번 날린 '양치기 총장' 오명이 따라붙게 됐다.

결단과 추진력이 좋아 다소 '거칠다'는 평까지 듣던 이 총장이다. 그러다보니 본인 의사는 아닐 것이란 분석까지 나온다.

그러다보니 장관급인 총장마저 좌지우지하는 '힘센 손'이 누구냐에 관심이 쏠렸다.

이 총장이 처음 퇴임 의사를 밝힌 것은 지난달 26일이었다. 그날 총장 후보 선출을 위한 임시 이사회 끝 무렵에 김명자 이사장에게 퇴임 의사를 전한 것으로 알려졌다.

이 소식이 전해지자, "절대 퇴임 못 할 것"이란 목소리가 흘러나왔다. 책임감과 주변 권유, 고위층 압력 등 여러 분석이 쏟아졌다. 그가 소신껏 하도록 주변에서 놔두지 않을 것이라는 전망도 조심스레 제기됐다.

KAIST 정문.(사진=KAIST)

그러다 퇴임일이 이달 9일로 정해졌다. 이광형 총장 스스로도 "날짜는 정해졌다. 자세한 세부 일정만 조정하면 된다"는 입장을 지디넷코리아에 보내왔다. 퇴임이 기정사실인 분위기였다.

그런데 며칠 뒤 일정이 번복됐다는 소식이 다시 나왔다. 퇴임식이 예정된 9일 다른 행사 참여가 잡혔던 것. 퇴임식을 해야 하는 총장이 당일 다른 행사 일정을 잡을 리가 없기 때문에 이런 저런 소문만 무성하게 돌았다.

이번엔 '16일 퇴임식' 소식이 전해졌다. 총장 비서실도 "16일 오전 11시 정근모홀 5층에서 열릴 것"이라고 확인해줬다. 그런데, 지난 12일 행사 준비팀이 일정을 취소하고 있다는 얘기가 또 나왔다.

이 총장은 13일 보도자료를 통해 "이사회 요청을 수용해 차기 총장이 선임될 때까지 총장 직무를 수행하겠다"는 입장을 밝혔다. 대학 운영 안정성을 유지하고 교육·연구 현장의 혼선을 최소화하기 위한 결정이라는 설명까지 곁들였다.

이 총장은 “도의적 책임을 지고 사임 의사를 밝힌 바 있으나, 총장 선임 제도와 관련한 법률 개정 논의가 이어지는 등 KAIST 거버넌스와 관련된 중요한 변화가 논의되면서 리더십 공백 우려가 커졌다”며 “이처럼 중요한 시기에 대학 운영의 안정성을 유지할 필요가 있다는 이사회의 사의 만류와 차기 총장 선임 시까지 직무를 수행해 달라는 요청을 받아들이기로 했다”고 설명했다.

결국 이사회 만류로 불가피하게 총장 퇴임식을 번복한다는 입장을 나타낸 것. 그러나 이런 설명은 설득력이 떨어진다. 법률개정 논의와 거버넌스는 차기 총장 몫이기 때문이다.

더구나 지난 9일과 16일 퇴임을 결정할 때는 이런 문제가 없었냐는 것이다. 그때나 지금이나 상황이 달라진 건 거의 없다.

이균민 교학부총장은 지난 5일 전체 교수들에 메일을 보내 "이사회의 간곡한 요청에도 이 총장이 현상황에서 총장직을 유지하는 것은 적절하지 않다는 뜻을 굽히지 않고, 사임서를 제출했다"며, "KAIST 정관 및 직제 규정에 의거해 오는 17일부터 교학부총장이 총장 직무를 대행한다"고 공지했다.

부총장 메일을 들여다보면, 이사장 때문에 9일과 16일 두 차례에 걸쳐 퇴임을 미뤘다는 얘기는 앞뒤가 안맞는다. 이사장 요청을 받을 것이었으면, 진작 퇴임 의사를 철회해야 했다. 5월이면 이사장 임기도 만료된다.

차기 총장선발 이사회에선 3차 투표까지 진행했다. 1차 투표에선 김정호, 이용훈, 이광형 순으로 표가 나온 것으로 알려졌다. 하지만 과반득표자는 나오지 않았다. 2차 투표는 1, 2위를 차지한 김정호, 이용훈 교수를 대상으로 진행했다. 역시 과반 득표자는 없었다.

이사회 규칙에 따라 김정호 교수를 놓고 가부를 결정하는 3차 투표가 진행됐다. 그런데 3차 투표는 이사 7명이 불참하면서 무산된 것으로 알려졌다.

한 번 모이기도 힘든 이사들이 3차 투표에 불참한 이유를 두고 또 갑론을박이 이어졌다.

이사 구성은 이사장을 제외하고 정부측 당연직 이사 3명(이광형 총장 제외)을 포함해 총 14명이다. 14명에는 공직 경력자 3명과 출연연 연구자 2명이 들어있다.

대통령실은 현안 산적으로 KAIST 총장 선발에 관심 자체가 없다는 입장이다.

관련기사

최근 이 총장의 처신을 놓고 여러 분석이 쏟아지고 있다. 오락가락 행보에다 설득력 떨어지는 설명 때문에 '힘센 손' 얘기까지 나오고 있다.

4대 과학기술원 수장격인 KAIST 총장을 흔든 '힘센 손'은 과연 있는 걸까. 있다면, 과연 누구일까. 많이 궁금하다.