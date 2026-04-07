포스코, 협력사 현장직 7000명 직접 고용…장인화 파격 결단

포스코가 포항·광양 제철소 협력사 소속 현장 직원 약 7000명을 직접 고용하기로 했다.

7일 관련 업계에 따르면 포스코는 포항·광양 제철소 현장에서 조업을 지원하는 협력사 직원들을 직접 고용하는 로드맵을 7일 마련했다. 그 동안 제철소 현장은 공정 특성상 24시간 설비가 가동되고, 작업 간 직무 편차가 커 직영과 협력사가 함께 근무하는 원·하청 구조로 운영돼왔다.

이번 조치에 따라 협력사 현장 직원 약 7000명이 순차적으로 포스코 직원으로 전환될 예정이다. 포스코는 입사를 희망하는 협력사 현장 직원들에 대한 정식 채용 절차를 밟을 예정인 것으로 알려졌다.

서울 강남 포스코센터 전경 (사진=포스코홀딩스)

그 동안 포스코는 사내 하청 노동자들과 불법 파견 문제를 두고 지난 2011년부터 15년 가량 여러 소송을 진행해왔다. 업계에선 수 년간 소송전에서 패소해온 점과 더불어 지난달 10일 노란봉투법 시행에 따른 부담을 고려해 이번 결단을 내린 것으로 보고 있다.

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이번 협력사 현장직 직고용 배경에는 장인화 포스코그룹 회장의 의지가 반영된 것으로도 분석된다.

장 회장은 지난달 24일 회사 정기 주주총회에서 광양·포항 지역 하청 노동자 불법 파견 문제 관련 질문에 “단순 법적 사안을 넘어선 사회적 이슈인 만큼 장기간 검토해왔다”며 “소송이 장기화될 경우 당사자들 부담이 커지는 만큼 조속한 시일 내에 방향성을 정리하도록 노력하겠다”고 언급한 바 있다.