장인화 포스코 회장 "올해 실질적 성과 창출하는 변곡점"

포스코홀딩스가 주주총회와 이사회를 통해 지배구조와 주주환원 관련 안건을 마무리하는 한편, 철강 합작투자와 리튬 사업 성과 가시화 등 올해 경영 방향을 제시했다.
포스코홀딩스는 24일 서울 포스코센터에서 제58기 정기주주총회와 이사회를 열고 주요 안건을 의결했다.
장인화 포스코그룹 회장은 주주총회 인사말에서 "지난해 글로벌 보호무역주의 확산과 산업 경기 둔화 등 어려운 대외 여건 속에서 철강과 이차전지소재를 양대 축으로 하는 ‘2 코어’ 사업의 성장 기반을 다졌다"고 말했다.
이어 장 회장은 "올해를 실질적인 성과를 창출하는 변곡점으로 만들겠다”고 강조하며 올해 ▲북미·인도 중심의 철강 합작투자 실행으로 수익성 확보 ▲아르헨티나 리튬 상업 생산 개시 및 호주 리튬 광산 이익 기여를 통한 이차전지소재 투자 결실 ▲에너지·식량 등 인프라 사업의 밸류체인 확장에 나서겠다고 밝혔다.
또한 장 회장은 성장의 전제조건이 안전이라고 말하며 근로자 중심의 안전문화 정착과 인공지능(AI)과 로봇을 접목한 안전하고 효율적인 사업 환경 조성을 강조했다.
이날 주주총회에서는 사내·외 이사 선임 안건이 모두 가결됐다. 신임 사외이사로는 글로벌 마케팅 및 경영 전문가인 김주연 전 P&G 일본·한국지역 부회장을 선임했으며 임기가 만료된 김준기 사외이사는 감사위원회 위원으로 재선임했다.
사내이사로는 정석모 사업시너지본부장을 신규 선임했으며 이주태 미래전략본부장과 김기수 미래기술연구원장은 사내이사로 재선임했다. 이희근 포스코 대표이사 사장은 기타비상무이사로 선임했다.
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주주총회 이후 열린 포스코홀딩스 이사회에서 유진녕 사외이사가 이사회 의장으로 선임됐다. 유진녕 의장은 LG화학 최고기술책임자를 역임한 이차전지, 첨단소재 등 신기술 개발 전문가다.
포스코홀딩스는 이번 주주총회에서 2025년도 재무제표, 정관 일부 변경, 이사 보수한도 등 안건과 ‘25년 기말 배당 주당 2500원을 승인받아 연간 1만원의 배당을 확정했다. 또한 발행주식 총수의 2%(약 6351억 원 규모)에 해당하는 자사주 소각을 승인받음으로써 2024년 7월 발표했던 ‘3년간 총 6% 자사주 소각’을 통한 주주가치 제고 약속을 이행하게 됐다.