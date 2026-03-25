금호석화·포스코퓨처엠·BEI, 무음극 리튬메탈 배터리 삼각동맹

소재·양극재·셀 설계 기업들이 손잡고 무음극 리튬메탈 배터리 상용화에 속도를 낸다.

금호석유화학은 25일 포스코퓨처엠, 비이아이(BEI)와 차세대 배터리 기술 협력을 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이날 체결식에는 고영훈 금호석유화학 중앙연구소장, 홍영준 포스코퓨처엠 연구소장, 배창득 비이아이 대표가 참석했다.

사진 왼쪽부터 고영훈 금호석유화학 중앙연구소장, 홍영준 포스코퓨처엠 연구소장, 배창득 비이아이 대표 (사진=금호석유화학)

이번 MOU는 무음극 리튬메탈 배터리(AFLMB) 기술 개발과 사업화를 위한 전략적 협력을 골자로 한다. AFLMB는 기존 배터리 구조에서 음극 저장 공간을 없애 무게와 부피를 줄이고 에너지 밀도를 높일 수 있는 차세대 배터리 기술로 꼽힌다.

탄소나노튜브(CNT)는 전기적·열적 특성이 뛰어나 소량만으로도 배터리 전극 내부 저항을 낮출 수 있는 소재다. 특히 무음극 구조의 구리 집전체 위에서 리튬 이온이 균일하게 전착되도록 유도할 수 있어, 배터리 성능 안정화와 수명 연장에 기여하는 핵심 소재로 평가된다.

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3사는 이번 협약을 통해 금호석유화학의 CNT, 포스코퓨처엠의 양극재, 비이아이의 무음극 셀 설계 기술을 결합해 고성능 배터리 생태계 구축에 나설 계획이다. 이를 바탕으로 전기차, 로봇, 드론, 도심항공교통(UAM), 전동공구 등 고성능 배터리 수요가 예상되는 분야에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

백종훈 금호석유화학 대표는 “당사 CNT 제품이 차세대 배터리의 한계를 돌파하는 핵심 솔루션으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”며 “앞으로도 첨단소재 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.