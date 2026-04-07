[1보] LG엔솔, 1Q 영업손실 2078억…적자전환

LG에너지솔루션은 올해 1분기 연결기준 잠정 실적으로 매출 6조 5550억원, 영업손실 2078억원을 거뒀다고 7일 공시했다.

전년 동기 대비 매출은 2.5% 감소하고 영업이익은 적자전환했다.

전분기 대비로는 매출이 1.2% 증가한 반면 영업손실 규모는 70.3% 확대됐다.

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이번 분기에는 미국 인플레이션감축법(IRA)상 첨단제조생산세액공제(AMPC) 수령액 1897억원이 매출 및 영업이익으로 반영됐다. 이를 제외하면 분기 매출 6조 3652억원, 영업손실 3975억원을 기록했다.

LG에너지솔루션은 이번 분기부터 북미 생산 보조금 회계 표시 방식을 변경, 북미 생산 보조금을 포함한 매출액을 '매출 및 기타수익'으로 표시할 예정이다.