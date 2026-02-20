LG엔솔, 4000억 규모 회사채 발행

LG에너지솔루션이 대규모 회사채 발행에 나선다.

20일 LG에너지솔루션은 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다. LG에너지솔루션이 원화 회사채를 발행하는 것은 이번이 네번째다.

이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 10년물로 구성돼 있으며 발행 신고금액은 총 4000억원 규모다.

LG에너지솔루션 본사

24일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 실시할 예정이며 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액, 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요예측 결과에 따라 결정된다.

LG에너지솔루션은 지난 2023년 1조원 규모의 첫 회사채를 발행한 뒤 매년 안정적인 발행 기조를 이어가고 있다.

LG에너지솔루션은 한국신용평가, NICE신용평가 등 국내 신용평가사로부터 신용등급 AA0(안정적) 평가를 받았다.