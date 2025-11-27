LG엔솔, 정기 임원인사 단행…전무 1명 등 7명 승진

LG에너지솔루션이 김형식 ESS전지사업부장을 전무로 승진시키는 등 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 27일 밝혔다.

LG에너지솔루션은 이날 이사회를 열고 ▲전무 승진 1명 ▲상무 신규 선임 6명 등 총 7명의 2026년 임원 승진안을 결의했다.

회사는 올해 승진 규모에 대해 전기차 캐즘 및 관세 협약 등 시장 변화에 기민하게 대응하고 조직 실행력을 극대화하기 위한 전략적·효율적 인사 운영의 일환이라고 설명했다.

LG에너지솔루션 김형식 전무

이번 인사의 특징에 대해서는 근본적 경쟁력 우위 강화 및 포트폴리오 수익성 제고를 위한 ▲사업 구조 재편 및 효율화 ▲이길 수 있는 제품력 및 원가 경쟁력 확보 ▲연구개발(R&D) 및 기술 경쟁력 제고 등에 초점을 맞췄다고 밝혔다.

회사는 글로벌 생산 공장의 안정적 폼팩터 전환과 운영 최적화를 위해 사업부 산하 생산 조직을 통합하고, 급성장하는 에너지저장장치(ESS) 시장에 선제적으로 대응하기 위해 ESS전지사업부 조직 규모와 역량을 대폭 보강했다.

LG에너지솔루션은 자동차전지사업부장에 오유성 전무(현 소형전지사업부장)를, 소형전지사업부장에 자동차.PM그룹장 정원희 상무를 신규 보임했다.