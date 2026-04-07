CATL, 전기차 넘어 선박으로…해양 전동화 사업 키운다

세계 최대 배터리 업체 CATL이 전기차 시장에서 거둔 성과를 바탕으로 해운 부문 전동화 확대에 본격 나섰다.

6일(현지시간) 파이낸셜타임스에 따르면 CATL은 현재 전기차 배터리 시장의 37%, 전력망·데이터센터용 에너지저장장치(ESS) 시장의 22%를 점유하고 있으며, 지금까지 약 900척의 선박에 배터리를 공급했다. 다만 이들 선박은 대부분 중국 연안과 항만, 강에서 운항하는 소형 선박들이다.

CATL은 해양사업 확대를 위해 올해 관련 조직 규모를 약 500명 수준으로 두 배 이상 늘릴 계획이다. 회사는 선박용 배터리의 긴 수명과 해양 환경에서의 안전성 확보를 핵심 과제로 보고 있으며, 항만과 지방정부 등과 협력해 해양 배터리 산업 생태계 구축에도 나서고 있다. 중국 조선 거점인 광저우 등 일부 지방정부는 배터리 추진 선박에 보조금을 지급하고 있다.

CATL 배터리가 탑재된 선박들 (사진=CATL)

CATL은 2017년부터 해양용 배터리 시장을 검토해왔으며, 선박용 파워트레인과 육상 지원 시설을 담당하는 자회사도 두고 있다. 또 상용트럭 배터리 교환 모델과 유사한 방식으로 선박용 배터리 교환 사업 확대도 추진 중이다. 회사 측은 해운용 배터리 교환 서비스가 아직 기존 선박 연료보다 비싸지만, 선박 도입 단계에서 배터리 가격 부담을 낮출 수 있다고 설명했다.

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다만 대형 원양선의 완전 전기 추진은 아직 현실적 한계가 있다는 평가다. 덴마크의 머스크 맥키니 묄러 제로카본해운센터는 2024년 예비타당성 조사에서 배터리의 에너지 밀도가 기존 연료보다 낮아 순수 전기 기반 대형 선박 확산은 쉽지 않다고 진단했다.

이에 따라 배터리와 내연기관을 함께 쓰는 하이브리드 방식이 유력한 대안으로 거론된다. 해상에서는 화재나 폭발 발생 시 구조와 대피가 더 어렵고, 유지보수 부담도 더 크다는 점도 과제로 꼽힌다.