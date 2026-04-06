스타벅스코리아, 작년 영업익 1730억원...전년 대비 9.29%↓

스타벅스코리아를 운영하는 SCK컴퍼니가 지난해 매출 성장에도 불구하고 원재료비 상승 등의 영향을 받아 수익성이 둔화된 것으로 나타났다.

6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 회사의 지난해 매출은 3조 2380억원으로 전년(3조 1000억원) 대비 약 1379억원 증가해 4.45% 가량 늘었다. 그러나 영업이익은 1730억원으로 전년(1907억원) 대비 약 177억원(9.29%) 감소했다.

당기순이익도 1425억원으로 전년 대비 약 90억원(5.95%) 줄었다.

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스타벅스 광장마켓점 매장 전경.(사진=지디넷코리아)

회사는 비용 부담 확대가 수익성 하락으로 이어졌다는 설명이다. 지난해 회사의 판매비와관리비는 1조 5639억원으로 전년(1조 4361억원) 대비 약 1278억원 증가한 것으로 나타났다.

회사 측은 “고환율이 지속되며 원두 등 원재료비 상승이 수익성에 영향을 미쳤다”고 설명했다. 이어 “특화 매장 등 출점을 지속하고, 신제품 출시를 통한 상품군 다양화와 멤버십 혜택 확대를 통해 차별화된 고객 경험과 서비스를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.