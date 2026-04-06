스타벅스코리아, 작년 영업익 1730억원...전년 대비 9.29%↓

매출은 4.45% 증가한 3조 2380억원..."원두 등 원재료비 상승 탓"

유통입력 :2026/04/06 17:22

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

스타벅스코리아를 운영하는 SCK컴퍼니가 지난해 매출 성장에도 불구하고 원재료비 상승 등의 영향을 받아 수익성이 둔화된 것으로 나타났다. 

6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 회사의 지난해 매출은 3조 2380억원으로 전년(3조 1000억원) 대비 약 1379억원 증가해 4.45% 가량 늘었다. 그러나 영업이익은 1730억원으로 전년(1907억원) 대비 약 177억원(9.29%) 감소했다. 

당기순이익도 1425억원으로 전년 대비 약 90억원(5.95%) 줄었다.

관련기사

스타벅스 광장마켓점 매장 전경.(사진=지디넷코리아)

회사는 비용 부담 확대가 수익성 하락으로 이어졌다는 설명이다. 지난해 회사의 판매비와관리비는 1조 5639억원으로 전년(1조 4361억원) 대비 약 1278억원 증가한 것으로 나타났다.

회사 측은 “고환율이 지속되며 원두 등 원재료비 상승이 수익성에 영향을 미쳤다”고 설명했다. 이어 “특화 매장 등 출점을 지속하고, 신제품 출시를 통한 상품군 다양화와 멤버십 혜택 확대를 통해 차별화된 고객 경험과 서비스를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
스타벅스 STARBUCKS SCK코리아 에스씨케이코리아 매출 영업이익 판관비

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

AI 3강의 꿈, '보안 사상누각' 위에 세울 순 없다

[국방 AX 거점 ①] 'AI 전장' 현실화…국방, AX 전환 속도 붙는다

신세계 이마트, 오픈AI 손 덥석...신의 한 수일까

[단독] 네이버클라우드 핵심 AI 인력 떠난다…이동수 전무, 5월 창업 '기대'

ZDNet Power Center