갤럭시코퍼레이션, 매출 3000억 돌파…지드래곤 효과에 흑자 전환

갤럭시코퍼레이션이 1년 만에 매출을 6배 이상 끌어올리며 흑자 전환에 성공했다.

갤럭시코퍼레이션은 2025년 4분기 매출이 약 2988억원으로 전년 동기 대비 619% 증가했다고 6일 밝혔다. 영업이익은 125억원으로 흑자 전환했다.

소속 아티스트 지드래곤의 월드투어 흥행이 실적 급등을 이끈 것으로 나타났다. 전년도 188억원의 영업손실을 기록했던 회사는 글로벌 지식재산권(IP) 흥행이 매출로 직결되며 1년 만에 적자의 늪에서 벗어났다.

(사진=갤럭시코퍼레이션)

재무 안정성도 확대했다. 2025년 말 기준 자산 총계는 전년 대비 300% 이상 늘었으며 유니콘 밸류 기반 보통주 투자를 포함해 1000억원 규모의 신규 투자를 유치했다. 갤럭시코퍼레이션은 역대 최대 규모의 현금성 자산을 AI 및 로봇 기술 분야 투자와 글로벌 비즈니스 확장의 재원으로 활용할 방침이다.

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글로벌 자본시장의 관심도 뒤따르고 있다. 지난달 초 밥 맥쿠이 나스닥(NASDAQ) 부회장에 이어 마이클 해리스 뉴욕증권거래소(NYSE) 부회장이 잇달아 갤럭시코퍼레이션 본사를 방문했다. 미국 양대 거래소 수뇌부가 짧은 간격으로 동일한 한국 기업을 찾은 것은 이례적인 일이다.

갤럭시코퍼레이션은 "AI·엔터테크 및 로봇 기술력과 결합해 새로운 문법의 가치를 창출하는 전략적 IP 자산화에 박차를 가하겠다"고 강조했다.