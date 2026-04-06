현대차, 자회사형 장애인 표준사업장 '현대무브' 설립

현대자동차가 장애인 고용 확대와 기업의 사회적 책임 이행을 위해 자회사형 장애인 표준사업장인 '현대무브(Hyundai MOVE)'를 설립했다고 6일 밝혔다.

현대차가 100% 지분을 출자해 설립한 현대무브는 장애인 근로자가 사회의 일원으로 성장하고, 이들의 결과물로 고객의 마음을 움직이겠다는 의미를 담고 있다. 사업장은 경기도 의왕시에 위치하며, 이달부터 본격적인 채용을 시작해 올해 하반기부터 운영에 들어갈 예정이다.

현대무브의 첫 사업은 구움약과, 쌀마들렌 등 한국 전통 간식을 재해석한 'K-디저트' 베이커리 제조다. 향후에는 종이 소재 친환경 굿즈 제작을 비롯해 현대차 주요 사업장 내 카페 운영, 사내 공간 및 업무용 차량 관리 등 서비스 분야로 직무를 단계적으로 확대할 방침이다.

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현대무브 로고 (사진=현대자동차)

특히 현대무브는 장애인 근로자의 지속 가능한 성장을 위해 '성장지원형 비즈니스 모델'을 채택했다. 사업장 전반을 장애인 친화적 환경으로 조성함은 물론, 근무 시간 외 자기계발 교육과 문화·취미 프로그램, 정서적 안정을 위한 정신건강 지원 프로그램 등을 종합적으로 운영한다.

현대차 관계자는 "현대무브는 기업이 사회적 약자와 공존하고 함께 성장하는 방안을 고민한 결과"라며, "장애인 직원들이 일을 통해 성취감을 느끼고 온전한 자립을 이룰 수 있도록 돕는 동반자가 되겠다"고 밝혔다