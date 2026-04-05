비피엠지, 하드코어 MMO부터 요리 시뮬레이션까지…종합 게임사 도약 '가속'

비피엠지가 자회사 블로믹스와 함께 기존 웹3 영역을 넘어 웹2 일반 게임 시장으로 사업 영역을 확장하고 있다. 글로벌 요리 시뮬레이션부터 하드코어 MMORPG, 캐주얼 슈팅에 이르기까지 포트폴리오 다각화를 통해 종합 게임 퍼블리셔로서의 입지를 다지고 있다.

최근 비피엠지는 '쿠킹 어드벤처'의 지식재산권(IP)을 개발사 그램퍼스와 공동 소유하는 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 '쿠킹 어드벤처'의 국내 및 글로벌 서비스를 비피엠지가 모두 전담한다. 특히 기존 개발사에 있던 핵심 개발 인력도 비피엠지로 이관해 서비스와 운영의 전문성을 한층 강화했다.

비피엠지는 확보한 개발력을 바탕으로 향후 '쿠킹 어드벤처'를 스팀, HTML5, 웹3 등 다양한 플랫폼으로 확장해 나갈 계획이다.

비피엠지, 그램퍼스와 '쿠킹 어드벤처' IP 공동 소유 계약 체결.

비피엠지의 직접 서비스 행보와 더불어, 일반 게임 사업을 전담해 온 게임 퍼블리싱 전문 자회사 블로믹스 역시 적극적인 라인업 확보로 그룹의 포트폴리오 확장에 힘을 싣고 있다.

블로믹스는 블루포션게임즈와 하드코어 MMORPG '에오스 레드' 및 신작 '에오스 블랙'의 공동 서비스 계약을 체결하며 해당 장르 진출을 본격화했다. 국내 및 해외 시장에서 성과를 낸 블루포션게임즈의 개발력에 블로믹스의 글로벌 퍼블리싱 노하우를 결합해 시너지를 낸다는 전략이다.

또한, 캐주얼 장르에서는 2000년대 인기 게임 '포트리스' IP를 활용한 신작 '포트리스3 블루'의 얼리 액세스를 시작했다. 과거 PC 시절의 향수를 살리면서도 다양한 미니게임을 추가해 글로벌 레트로 및 슈팅 게임 유저층을 공략한다.

블로믹스 '포트리스3 블루'.

업계에서는 비피엠지 그룹의 이러한 행보를 단순한 라인업 확대를 넘어선 수익 구조 다변화의 일환으로 분석하고 있다. 웹3 중심의 플랫폼 비즈니스를 넘어, 웹2 게임 IP를 직접 확보해 안정적인 캐시카우를 창출하겠다는 구상이다.

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장르의 밸런스도 눈길을 끈다. 최근 직접 서비스에 나선 '쿠킹 어드벤처'를 통해 라이트 이용자층을 확보한 데 이어, '에오스' 시리즈로 결제력이 높은 하드코어 RPG 유저를 아우르고, '포트리스3 블루'와 기존 '테일즈런너'를 통해 대중성까지 더하며 균형 잡힌 포트폴리오를 완성했다.

단순 퍼블리싱을 넘어 개발 인력 흡수와 IP 공동 소유 등 서비스 고도화에 나선 만큼, 비피엠지 그룹이 글로벌 종합 게임 퍼블리셔로서 보여줄 향후 성과에 관심이 쏠린다.