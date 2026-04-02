손종원·박은영·박효남 한자리에…이마트24, 스타셰프 협업 강화

이마트24가 스타 세프와의 협업을 통해 편의점 간편식을 강화한다고 2일 밝혔다.

이마트24가 유명 셰프와의 협업을 본격화한 지난해 12월부터 올해 2월까지 FF(Fresh Food)상품 중 셰프 협업 상품 매출 비중이 전년(2024년 12월~2025년 2월) 대비 4배 증가했다.

우선 조선호텔앤리조트의 손종원 셰프와 두 번째 협업을 이어간다. 지난해 선보인 손종원 셰프 협업 상품은 출시 40일 만에 누적 판매량 30만개를 돌파하며 역대 셰프 협업 상품 중 최단 기간 최대 판매 기록을 달성했다.

이마트24 스타셰프 '미식 라인업' 확대. (제공=이마트24)

손종원 셰프는 ‘데이 오프(Day Off)’ 콘셉트를 통해 ‘셰프가 쉬는 날, 일상에서 즐기는 음식’을 선보인다.

‘제육모둠쌈밥정식’은 다양한 쌈 채소를 더했고 ‘정성가득통소시지김밥’은 소시지 김밥에 겨자소스로 감칠맛을 더했다. 치폴레·머스터드 등 소스의 차별화를 통해 완성도를 끌어올린 치킨 샌드위치 2종도 함께 선보인다.

‘중식여신’ 박은영 셰프는 ‘여신양장피’와 ‘중화잡채김밥’ 등 중식 메뉴를 편의점 스타일로 재해석한 상품을 제안한다.

여기에 대한민국 프렌치 요리 명장 박효남 셰프가 합류해 ‘칠리콘카르네핫도그’, ‘로제소고기고추장삼각김밥’ 등을 선보인다. 박효남 셰프는 협업상품의 셰프 수익금 전액을 기부할 예정이다.

관련기사

이마트24는 이번 신상품 출시를 기념해 이달 한 달간 프로모션도 진행한다. 손종원 셰프 신상품은 행사카드로 구매 시 삼다수 500㎖를 증정한다. 박은영, 박효남 셰프 신상품은 행사 결제수단으로 1만원 이상 구매 시 5000원 할인한다.

유영민 이마트24 FF(Fresh Food)팀 MD는 “스타 셰프 협업 상품은 단순한 신상품을 넘어, 고객에게 ‘검증된 맛’을 제공하는 하나의 브랜드로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 다양한 분야의 셰프들과 협업을 확대해, 가까운 이마트24에서 레스토랑 수준의 한 끼를 경험할 수 있도록 상품 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.