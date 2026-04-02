[문화엔진] 보이지 않는 층위의 미학

‘문화엔진’은 우리 문화의 가치 재창출을 위해 칼럼니스트의 비평적 시각과 기자의 보도적 시각을 입체적으로 구성한 시리즈입니다. 이 연재는 이창근 예술경영학박사를 비롯한 현장 전문가와 지디넷코리아 문화산업팀 기자가 함께 집필하며, 독자에게 문화정책·콘텐츠산업·예술현장에 대한 새 소식을 전하고 인사이트를 제시합니다. 이를 통해 K-컬처가 미래산업의 엔진으로 재조명되기를 기대합니다. [편집자주]

예술은 때로 모호한 방식으로 명료한 명제를 던지고, 지극히 단순한 형상으로 복잡한 질문점들을 촉발한다. 한 가지 분명한 사실은 예술이 근본적으로 ‘중요한 무언가’에 대한 믿음을 바탕으로 한다는 점이다.

예술가는 손에 잡힐 듯 잡히지 않는 그 어떤 본질을 붙잡기 위해 가능한 모든 탐구 방식을 동원해 실험을 지속한다. 필자 또한 예술이 내어놓는 추상적 표상이 지닌 잠재 가치를 믿으며, 논리적 이해보다는 직관적 공감이 앞선 과정 위에 있다. 본 글에서는 이러한 연속선상에서 기획한 두 번의 다원예술전시를 소개하고자 한다.

필자 최지원 현대미술가, 『AI와 미디어아트』(커뮤니케이션북스, 2025) 저자.

0과 1의 페이징 (2022)

플랫폼엘 컨템포러리 아트센터에서 선보인 아하콜렉티브의 0-Phasing-1(0과 1의 페이징)(2022)과 PPPPPPPPPPPP(2023)는 0과 1 사이의 ‘어떠한 가능성’에 대한 질문에서 출발한다. 이 연작은 이분법적 세계관의 이면을 ‘인간변수에 의한 섬세한 주관성’을 단서로 하여 찾아가는 과정이다.

먼저, ‘0과 1’에 대한 관심은 두 층위의 질문으로 나뉜다. 거시적으로는 이분법적 구분 자체에 대한 의문이며, 미시적으로는 그 간극에 존재하는 무수한 잠재적 가능성에 대한 탐구다. 이에 대한 사유는 Steve Reich의 곡 ‘Music for Pieces of Wood’에서 영감을 얻어, ‘친다/안친다’라는 최소 단위의 동작을 주재료로 하여 출발한다. 미디어아트로 표현되는 ‘음각/양각 개념’, ‘메시지로서의 시구詩句’와 같은 장치들은 반복성에 기반한 점층적 중첩의 방식으로 나타난다.

아하콜렉티브, 0-Phasing-1(0과 1의 페이징) 中 2 : ‘우연히, Phasing’, 프로젝션 맵핑, 플랫폼엘 컨템포러리 아트센터, 2022

아하콜렉티브, 0-Phasing-1(0과 1의 페이징) 中 1 : ‘0과 1의 Pulse’, 나무합판, 아크릴 오브제 설치, 플랫폼엘 컨템포러리 아트센터, 2022

아하콜렉티브, 0-Phasing-1(0과 1의 페이징) 中 3 : ‘나무조각들을 위한 손’, 00:10:40, 4채널 디스플레이, 아크릴 오브제 설치, 플랫폼엘 컨템포러리 아트센터, 2022

여기에 40여분간의 라이브 퍼포먼스는 관람객을 ‘그 어떤’ 사적인 종착점으로 이끄는 매개로서 작용한다. 그런 의미에서 본 다원예술전시는 결론이라기보다 과정으로서의 자극제요, 보이지 않는 관람객 내면에서의 뚜렷한 인문학적 통찰이 최종 목적지인 것이다.

PPPPPPPPPPPP (2023)

0-Phasing-1(0과 1의 페이징)의 후속작 PPPPPPPPPPPP는 피아니시모, 즉 음이 시작되기 직전 숨을 죽이는 찰나의 시점을 더욱 미시적으로 다룬 전시다. 0과 1사이 과정에서의 특정한 지점을 ‘인간의 섬세한 주관성’이라는 변수(Variable)로서 가정한다. “한 사람의 전 생애를 채우기에 얼마나 작은 생각이면 충분한가”라는 루트비히 비트겐슈타인(Ludwig Wittgenstein)의 문장을 모티브로, 0과 1 사이의 가능성에 대한 탐구를 인문학적 관점에서의 인격, 삶, 태도에 대한 차원으로 확장한다.

성악 파트로 시작되는 40분가량의 라이브 퍼포먼스에는 두명의 메타휴먼 발화자가 등장한다. 귓속말이라는 형식이 전면에 등장하지만 관객은 그 내용을 들을 수 없다. 발화하는 모양만이 남은 메시지에 무게가 실리고, 피아니시모(pp)보다도 한없이 여린, ‘아주 여린 상태’가 전체 공간의 분위기를 이끈다. 0과 1 사이에 대한 작은 생각이 퍼포먼스를 거쳐 개별성을 띤 ‘충분한 지점’에 도달하기까지, 그 연속적인 공감의 상태에 머무는 것이 이 전시의 비형식적(Informal) 형식이다.

아하콜렉티브, PPPPPPPPPPPP 中 아하콜렉티브X아우어퍼쿠션의 라이브 퍼포먼스, 00:40:00, 플랫폼엘 컨템포러리 아트센터, 2023

중첩(Superposition)이 그려내는 방향성

이 두 전시의 핵심은 가능성 자체가 지닌 잠재적 가치를 들여다보는 일이다.

이를 양자역학의 ‘중첩(Superposition)’ 개념을 빌려 설명하자면, 중첩은 단순히 섞여 있는 상태가 아니라 ‘방향성을 가진 상태’다. 구(球) 표면 위에 하나의 점을 찍어보았을 때, 그 점의 위치가 같을지라도 ‘어떠한 궤적을 거쳐 도달했느냐’에 따라 그 상태값이 전혀 달라질 수 있듯이, 0과 1사이에서 우리가 보는 표상과 그 표상의 실제 잠재적 가치가 상이할 가능성이 있음을 전제한다.

아하콜렉티브, PPPPPPPPPPPP 中 아하콜렉티브X아우어퍼쿠션의 라이브 퍼포먼스, 00:40:00, 플랫폼엘 컨템포러리 아트센터, 2023

그렇다면 이 잠재적 속성을 어떻게 헤아릴 것인가. “생각은 글로 실체화되는 순간 죽어버린다”라는 쇼펜하우어(Arthur Schopenhauer)의 말처럼, 언어라는 약속은 심상을 대변하기에 역부족이며, 논리적 이해는 사유의 동기를 문장 안에 가두어버린다.

점층적으로 쌓이는 ‘친다/안친다’라는 반복적 행위와 퍼포머(Performer)의 호흡으로부터 손끝에서 발생하는 필연적 변수(Variable), 음각/양각의 형상, 메타휴먼이 발화하는 메시지(Message)간 개연성은 ‘그 어떤’ 방향성을 띤다. 이는 의심의 여지가 없는 기호로부터 출발한 모든 정박正拍들에 대한 관념을 허물기 위한 시도다. 실체화의 과정 속에 관객을 놓아두는 이 최소한의 방식은 관객의 인격적 층위로부터 중첩을 거쳐, ‘1’이라는 인간 고유의 개별값(Personality)을 투사하는 각기 다른 궤적을 그린다.

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필자 최지원

작가 최지원은 아날로그와 디지털을 가로지르는 현장 예술가다. 서울대학교 미술대학에서 동양화를 전공하고 동 대학원에서 미술학석사를 받았다. 회화·드로잉 창작을 비롯해 융합형 미디어콘텐츠 제작을 병행한다. 현재 청주대학교 예술대학 객원교수로 활동하고 있다. 지디넷코리아 [문화엔진] 시리즈 필진으로 합류해 현대미술·AI·예술철학 비평을 연재한다.

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