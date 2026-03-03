[문화엔진] 오늘 우리 마음속에 남는 이순신

‘문화엔진’은 우리 문화의 가치 재창출을 위해 칼럼니스트의 비평적 시각과 기자의 보도적 시각을 입체적으로 구성한 시리즈입니다. 이 연재는 이창근 예술경영학박사를 비롯한 현장 전문가와 지디넷코리아 문화산업팀 기자가 함께 집필하며, 독자에게 문화정책·콘텐츠산업·예술현장에 대한 새 소식을 전하고 인사이트를 제시합니다. 이를 통해 K-컬처가 미래산업의 엔진으로 재조명되기를 기대합니다. [편집자주]

국립중앙박물관 특별전 ‘우리들의 이순신’은 제목부터 시선을 붙든다. 보통 이순신 전시라면 충무공이나 성웅이라는 호칭을 앞세우기 쉽다. 그런데 이번 전시는 ‘우리들의’라는 말을 먼저 내세운다. 이 한 단어가 이번 전시의 태도를 분명하게 드러낸다. 이순신을 더 높은 신화의 자리로 밀어 올리는 대신 오늘의 우리 곁으로 다시 불러오겠다는 뜻이다.

2월 26일 오후 현장에서 마주한 전시장 풍경도 그 메시지와 닮아 있었다. 특별전시실 안으로 들어서는 순간 관람객은 단순히 역사 인물전에 입장하는 것이 아니라, 한 사람의 기록과 감정으로 설계된 서사 속으로 들어간다. 아이와 부모가 함께 영상을 바라보고, 젊은 관람객이 공간 한가운데 멈춰 서고, 중장년층은 벽면의 문장을 오래 읽는다. 이 풍경은 이번 전시가 특정 세대의 교양 전시가 아니라 오늘의 대중이 함께 읽고 체험하는 동시대형 전시라는 사실을 말해준다.

전시 도입부 영상 공간. ‘우리들의 이순신’이라는 제목은 영웅의 기념보다 오늘의 관람객이 각자의 이순신을 다시 떠올리게 한다.

필자는 이번 전시의 성취가 바로 여기에 있다고 본다. 위인을 숭배하게 만드는 전시가 아니라, 기록 앞에 서서 한 사람의 마음을 따라가게 만드는 전시라는 점이다. 더 정확히 말하면, 이 전시는 영웅 이순신과 인간 이순신을 대립시키지 않는다. 오히려 인간 이순신이 있었기에 영웅 이순신이 가능했다는 사실을 기록으로 보여준다. 그것이 ‘우리들의 이순신’이 다른 역사 전시와 구분되는 첫 번째 이유다.

이번 전시의 중심, 승전이 아니라 기록

이번 전시가 특별한 이유는 이순신을 해전의 승리와 군사적 성과만으로 설명하지 않는다는 데 있다. 전시장에 놓인 유물과 자료는 장군의 위엄을 입증하는 증거물에 머물지 않는다. 오히려 한 사람이 시대의 압박을 어떤 언어로 견디고 어떤 마음으로 버텼는지 보여주는 기록으로 다가온다.

이번 특별전의 중심에는 『난중일기』와 『임진장초』, 『서간첩』 같은 기록이 놓여 있다. 물론 이순신 종가 유물과 국보, 보물급 자료들이 대거 출품된 점도 전시의 규모와 무게를 말해준다. 그러나 현장에서 더 강하게 남는 것은 유물의 수량이 아니라 기록의 밀도다. 이순신을 설명하는 방식이 전투의 승패보다 그의 내면과 책임, 염려와 결단을 따라가도록 짜여 있기 때문이다.

예컨대 『난중일기』는 전란 속 장수의 마음을 가장 가까이 보여준다. 나라의 형세를 걱정해 잠 못 이루는 밤, 어머니를 ‘하늘’이라 부르며 의지하던 마음, 아들과 가족을 향한 절절한 그리움, 분노와 불안과 절망을 숨기지 않은 문장들이 반복해 나타난다. 여기서 이순신은 교과서 속 성웅이 아니라 고독과 슬픔, 책임과 두려움을 함께 감당한 사람으로 다가온다. 승리의 서사는 멀리 있지만 고뇌의 문장은 가까이 온다. 이번 전시는 그 거리감을 정확히 줄였다.

하지만 이번 전시의 성취는 감정의 기록을 보여주는 데만 있지 않다. 『임진장초』를 함께 세움으로써 이순신은 다시 다른 층위에서 읽힌다. 『난중일기』가 전란 속 인간의 내면을 보여주는 사적 기록이라면, 『임진장초』는 전투의 전개뿐 아니라 군사 운영, 진중 경영, 상벌, 군량 조달, 백성 보호까지 담아낸 공적 기록이다. 이 지점에서 이순신은 고독한 영웅이 아니라, 사람과 조직, 전쟁과 민생을 함께 책임진 지휘관으로 복원된다.

이 대목이야말로 이번 전시를 단순한 인물 기념전이 아니라 기록을 통해 리더십의 구조를 다시 묻는 전시로 만들어준다고 본다. 이 전시는 이순신의 위대함을 신화에서 찾지 않는다. 오히려 준비와 판단, 슬픔과 책임을 끝까지 견딘 인간의 구조 안에서 그 위대함의 근거를 찾는다.

기술은 앞에 서지 않고, 기록의 감정 살려내

오늘의 전시는 쉽게 두 갈래로 흐른다. 하나는 유물을 해설문으로만 둘러싸는 방식이다. 다른 하나는 영상과 미디어를 전면에 세워 볼거리를 극대화하는 방식이다. ‘우리들의 이순신’은 그 사이에서 비교적 좋은 균형을 찾았다.

전시장 초입의 몰입형 영상 공간은 이번 전시의 방향을 단적으로 보여준다. 바다와 하늘, 빛과 사운드가 벽면과 바닥을 채우고 관람객은 그 안에 잠시 멈춰 선다. 그런데 그 장면은 기술적 장관을 과시하는 데 머물지 않는다. 사람들은 화면을 보고 지나가는 것이 아니라, 그 공간 안에서 전시의 정서에 먼저 진입한다. 아이는 바다의 움직임에 반응하고, 어른은 제목과 공간의 톤을 통해 전시의 호흡을 받아들인다. 기술이 전시의 주인공이 아니라 감정의 입구가 되는 순간이다.

전시장 안쪽으로 들어가면 유물과 영상, 사운드가 만나는 장면이 이어진다. 무기와 전투 장면이 결합한 공간은 전쟁의 긴장감을 전달하지만, 그것이 전시 전체를 스펙터클로 밀어붙이지는 않는다. 오히려 기술은 유물의 해석을 돕고, 관람객이 인물의 시간과 감정을 더 쉽게 따라가도록 보조하는 역할에 머문다.

이 점은 한산도대첩과 학익진을 다루는 방식에서도 드러난다. 전시는 승리를 기적처럼 신화화하지 않는다. 좁은 수로와 넓은 바다, 지형과 해류를 읽는 판단, 평소의 훈련, 진형의 응용, 판옥선과 거북선, 화포 체계, 정보와 소통이 함께 작동한 결과로 설명한다. 즉 이순신의 승리는 우연한 천재성보다 준비된 시스템과 현장 판단이 결합한 성과로 읽힌다. 이 대목에서 이번 전시는 영웅 서사의 감동을 지키면서도, 그 승리를 설계와 훈련의 결과로 이해하게 만든다.

디지털 헤리티지와 미디어아트를 다뤄온 입장에서 보더라도, 이번 전시의 장점은 기술의 양이 아니라 역할 설정에 있다. 기술은 장비가 아니라 감각의 문법이다. 이번 전시는 그 문법을 무리하게 과시하지 않고 기록의 호흡에 맞춰 사용했다. 그래서 관람객은 장치를 소비하는 대신 이순신의 시간을 따라가게 된다. 이것이 좋은 역사 전시의 방식이다.

‘우리의 이순신’은 왜 많은 사람을 움직였는가

이번 전시의 현장 풍경을 보면, 왜 이 전시가 크게 호응을 얻었는지 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 전시장 입구부터 내부 동선까지 관람객의 흐름이 꾸준했고, 주요 섹션마다 자연스럽게 사람들이 머무는 지점이 형성돼 있었다. 특히 인상적이었던 것은 세대가 섞여 있다는 점이었다. 아이들은 영상과 공간 연출에 반응하고, 어른들은 기록과 설명문 앞에서 멈췄다. 한 전시 안에서 세대별 관람 방식이 다르게 작동하면서도 전체 흐름은 하나의 서사로 묶여 있었다.

이 장면을 단순한 현상으로 보지 않는다. 이 전시는 이순신이라는 이름의 상징성만으로 작동한 것이 아니다. 이순신을 오늘의 감각과 질문으로 새롭게 풀어냈기 때문에 관람객을 움직인 것이다. 영웅담을 외치는 대신 기록을 앞세웠고, 업적을 설명하는 대신 마음과 판단을 함께 따라가게 했으며, 기술을 과시하는 대신 공감을 설계했다. 결국 사람들은 위인을 보러 간 것이 아니라, 자기 삶을 비춰보러 간 셈이다.

전시 도입부 영상 공간. ‘우리들의 이순신’이라는 제목은 영웅의 기념보다 오늘의 관람객이 각자의 이순신을 다시 떠올리게 한다.

더 중요한 것은 이번 전시가 인간 이순신을 단지 눈물과 고독의 인물로만 보여주지 않는다는 점이다. 전시는 공을 세운 이의 이름을 잊지 않고, 부상자를 돌보고, 전사자를 수습하며, 포로가 된 백성을 구하고, 군사와 백성의 삶을 함께 살핀 지도자로 이순신을 기억하게 만든다. 이 지점에서 이번 전시는 단지 인간적인 전시가 아니라 윤리적인 전시가 된다. 이 전시가 묻는 것은 결국 이것이다. 당신은 어떤 이순신을 기억하느냐가 아니라, 당신은 어떤 책임의 인간을 필요로 하느냐는 질문이다.

이런 점에서 ‘우리들의 이순신’은 단지 성공한 특별전에 그치지 않는다. 이 전시는 우리 문화유산 전시가 어디까지 갈 수 있는지를 보여준다. 우리 역사 인물도 오늘의 감각으로 새롭게 풀어내면 아주 깊고 넓은 대중성을 가질 수 있다. K-헤리티지가 K-콘텐츠와 만나는 길은 거창한 구호에 있지 않다. 해석의 언어를 바꾸고 경험의 설계를 바꾸는 데 있다. 이번 전시는 그 가능성을 현장에서 설득력 있게 보여줬다.

관련기사

영웅을 설명한 전시가 아니라 인간을 만나게 한 전시

‘우리들의 이순신’은 이순신을 더 높게 세운 전시가 아니다. 이미 위대한 인물을 다시 인간의 자리로 데려와 우리 곁에 세운 전시다. 승리의 서사보다 기록의 문장을 앞세웠고, 장군의 위엄보다 한 인간의 책임과 고뇌를 보여주었으며, 기술은 그 감정을 살려내는 도구로 정확히 배치됐다.

좋은 전시는 많이 보여주는 전시가 아니다. 좋은 전시는 한 사람을 다시 생각하게 만드는 전시다. 국립중앙박물관 특별전 ‘우리들의 이순신’은 바로 그런 전시였다. 영웅을 기념하는 데 그치지 않고 한 인간을 만나게 했다. 그리고 그 만남의 끝에서 우리는 묻게 된다. 오늘 나에게 이순신은 누구인가가 아니라, 나는 오늘 어떤 마음과 어떤 책임으로 나의 바다를 건너고 있는가.

이창근 헤리티지랩 소장·예술경영학박사 (민간 싱크탱크 K헤리티지산업포럼 운영위원장).

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.