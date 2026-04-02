LG헬로비전, 유튜브 헬로라이프서 ‘지혜픽’ 공개

LG헬로비전이 운영하는 공식 유튜브 채널 ‘헬로라이프’는 유튜브 오리지널 콘텐츠 ‘지혜픽’을 2일 공개한다고 밝혔다.

‘지혜픽’은 방송인 김지혜가 직접 제품과 서비스를 체험하고, 소비자 입장에서 궁금한 점을 대신 질문하며 검증하는 체험형 라이프스타일 콘텐츠다.

김지혜는 오랜 홈쇼핑 진행 경험을 바탕으로 제품의 강점을 정확히 짚어내며 ‘완판녀’라는 별명을 얻은 바 있다.

헬로라이프 유튜브 오리지널 콘텐츠 지혜DOWN 픽 스틸컷 (사진=LG헬로비전)

이번 콘텐츠에서도 ‘믿고 사는 완판녀’ 김지혜가 MC로 나서 특유의 경험과 노하우를 바탕으로 직접 체험과 인터뷰를 통해 제품과 서비스를 보다 현실감 있게 전달할 예정이다.

콘텐츠는 성격에 따라 카테고리를 이원화했다. 일반 제품이나 커머스는 ‘지혜DOWN 픽’, 의학 정보 뷰티 관련 콘텐츠는 ‘지혜로운 픽’으로 구분해 제작한다.

‘지혜DOWN 픽’에선 김지혜가 기업을 직접 방문해 담당자를 인터뷰하고, 할인 이벤트가 진행되는 ‘히든 링크’를 제공한다.

이날 공개되는 ‘지혜DOWN 픽’ 에서는 MC 김지혜가 4050 여성 패션 플랫폼 ‘퀸잇’을 찾아가 인터뷰를 진행한다.

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이달 중에 전문의와 함께 의료 뷰티 관련 정보를 알아보는 ‘지혜로운 픽’도 선보인다.

김도연 LG헬로비전 PD는 “이번 콘텐츠는 소비자들이 궁금해하는 점을 대신 확인해 단순 정보 전달을 넘어 실제 소비 선택에 도움을 주는 것이 특징”이라며, “앞으로도 다양한 곳들과 협업해 생활 전반을 아우르는 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.