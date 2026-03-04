LG헬로비전, '갤S26' 출시 기념 알뜰폰 행사 연다

LG헬로비전 헬로모바일은 직영몰에서 갤럭시 S26 출시 기념 알뜰폰 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.

우선, 행사에 참여한 가입자 전원에게 3만원 상당 상품권이 지급된다.

더불어 ‘쿠폰팩 요금제’ 8종 가입 시 2년간 매월 5000원씩 지급 등 12만원 상당의 쿠폰팩이 지급되며, 직영몰 가입과 친구추천 프로모션 등도 동시에 누릴 수 있다.

사진=LG헬로비전 헬로모바일

이 행사에는 갤럭시 S26 시리즈를 구입했다면 참여 가능하다. 헬로모바일 직영몰에서 월 5000원 이상 유심, eSIM 요금제 등 원하는 요금제에 가입한 뒤, 구입한 갤럭시 S26 시리즈 단말에 유심을 장착해 고객센터 페이지에서 기기등록을 완료하면 된다.

김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 “갤럭시 S26 출시를 맞아 실속파 소비자들에게 프로모션이 새해 선물이 되길 기대한다”며 “앞으로도 최신 프리미엄폰 출시에 맞춰 자급제∙투넘버용 알뜰폰 요금제와 서비스를 선보이겠다”고 말했다.