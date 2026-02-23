LG헬로비전, ‘대학생 전용 인터넷’ 가입하면 올리브영 상품권 5만원

LG헬로비전이 3월 말까지 직영몰에서 ‘새학기 응원 프로모션’을 통해 대학생 전용 반값 인터넷 ‘광랜 Academy’ 경품을 제공한다고 23일 밝혔다.

프로모션은 대학생 전용 초고속 인터넷 상품인 1년 약정 월 1만 3200원 ‘광랜 Academy’ 중심으로 진행된다.

LG헬로비전 직영몰 프로모션을 통해 광랜 Academy를 비롯해 방송 인터넷 상품에 가입하면 올리브영 상품권 최대 5만원권(선착순 500명)이 제공된다. 2명 이상 팀으로 함께 가입하면 명륜진사갈비 상품권 10만원권(선착순 30팀, 인당 최대 5만원씩)도 추가 제공된다.

직영몰 새학기 응원 프로모션 페이지를 통해 원하는 방송 인터넷 상품 상담신청 후 가입을 완료하면 된다. 가입 시 학생증 사본 또는 재학증명서 증빙서류 제출이 필요하며, 2명 이상 팀으로 가입 시 상담신청 비고란에 팀명을 기재하면 된다.

LG헬로비전은 젊은 층을 중심으로 확산되는 단기약정 인터넷 트렌드에 주목하며 프로모션을 마련했다. 실제로 지난해 자사 직영몰 2030 가입고객 중, 무약정 1년약정 인터넷을 선택한 비중이 전년보다 약 50% 증가했다.

홍원덕 LG헬로비전 컨슈머그룹장은 “고물가 시대 실속을 추구하는 대학생들의 니즈에 맞춰 이들의 경제적 심리적 부담을 덜어줄 맞춤 상품과 혜택으로 응원을 전하고자 한다”며 “앞으로도 LG헬로비전은 직영몰의 다양한 서비스로 유통 마케팅 비용 절감분을 고객 혜택으로 돌려주며 차별적 고객가치를 선사하겠다”고 말했다.