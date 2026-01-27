LG헬로비전, 오리지널 콘텐츠 '꽃보다 미소' 선봬

LG헬로비전은 신규 오리지널 콘텐츠 '꽃보다 미소'를 27일 저녁 7시 30분에 더라이프에서 첫 방송한다고 밝혔다.

'꽃보다 미소'는 중장년층 엄마들의 치아 건강과 자존감 회복 여정을 담은 프로그램이다.

프로그램은 가족이 직접 엄마의 사연을 신청하는 사연 모집 형식으로 진행된다. 가족들이 엄마의 사연을 보내면 출연진이 직접 엄마를 찾아가 솔루션을 제공한다.

사진=LG헬로비전

사연자로 선정된 엄마는 전문의의 진단을 바탕으로 임플란트 등 개인별 맞춤 치과 치료를 받게 된다. 사연 신청은 이메일을 통해 가능하며, LG헬로비전 공식 홈페이지를 통해서도 신청 방법을 확인할 수 있다.

프로그램은 단순한 치료를 넘어 평생 가족을 위해 헌신하느라 정작 자신을 돌보지 못했던 엄마들의 삶을 조명한다.

방우태 LG헬로비전 PD는 “평생 고생하느라 미소를 잃어버린 엄마들이 다시 젊은 시절의 밝은 미소를 되찾는 모습을 담고 싶었다”며 “이번 프로그램을 통해 시청자들도 함께 공감하고 위로받을 수 있으면 좋겠다”고 말했다.