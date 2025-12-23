LG헬로비전, 임직원 월급 모아 취약계층 기부금 전달

LG헬로비전은 임직원과 네티즌이 함께 참여하는 ‘마음나눔 더블기부’ 캠페인을 성공적으로 마무리하고 연말 봉사활동을 진행했다고 23일 밝혔다.

‘마음나눔 더블기부’는 임직원이 월급의 일부를 기부하고 네이버 해피빈을 통해 임직원과 네티즌의 기부금을 1대1로 매칭해 기부 규모를 두 배로 확대하는 ESG 캠페인이다.

올해 ‘마음나눔 더블기부’에 참여한 LG헬로비전 임직원은 565명이다. 직원들의 참여를 통해 LG헬로비전은 총 4천400만 원의 기부금을 마련했다. 약 1만명의 네티즌이 이에 화답해 한달 만에 더블 매칭에 성공해 총 8천800만 원의 기부금을 조성했다.

LG헬로비전이 임직원과 네티즌이 함께하는 ‘마음나눔 더블기부’ 캠페인을 진행했다. (사진=LG헬로비전)

LG헬로비전은 임직원 설문조사를 통해 자립준비청년, 노인, 장애인 등을 위한 14개의 모금함을 준비했다. ▲취약계층 장애인을 위한 방한패키지 ▲자립준비청년의 범죄 예방 캠페인 ▲취약계층 아동 교육비 ▲가정학대 피해 청소년 심리치료 ▲조손 가정 양육환경 지원 ▲지역사회 생물다양성 보전 활동 등이다.

관련기사

더블기부와 함께 임직원 봉사활동도 병행했다. LG헬로비전은 NGO단체 ‘체인지메이커’와 협력해 지역복지센터 및 그룹홈 아동을 위해 ‘크리스마스 리스’를 제작하고 나눔 활동을 추진했다. 임직원 40여명이 리스를 만들었으며, 아이들에게 연말의 설렘과 응원을 선물하는 크리스마스 행사도 지원했다.

임성원 LG헬로비전 홍보대외협력센터 상무는 “더블기부는 시민과 임직원의 마음에 회사의 책임을 더해 완성되는 나눔이다”며 “연말을 맞아 봉사활동까지 함께하며, 지역사회에 조금이나마 힘이 되는 한 해의 마침표를 찍을 수 있어 뜻깊다”고 말했다.