보이스피싱부터 상해까지 보장하는 알뜰폰 요금제 등장

LG헬로비전 헬로모바일이 보이스피싱을 비롯한 금융사기부터 강력범죄, 골절과 상해에 따른 피해 보상 등 생활 속 안심을 더해주는 ‘안심보험 요금제’를을 출시했다고 18일 밝혔다.

‘안심보험 요금제’는 가입 한 번으로 알뜰폰과 생활밀착 보험 서비스를 동시에 누리는 요금제다.

헬로모바일 주력 요금제와 롯데손해보험 인기상품을 결합한 월 1만~3만원대 4종으로 구성했다. 자급제폰과 중고폰 이용자를 위한 유심 요금제 ▲안심보험 유심 5GB(월 1만5천400원) ▲안심보험 유심 7GB(월 1만7천300원) 등 2종과 신규 휴대폰과 함께 가입하는 휴대폰 요금제 ▲안심보험 5GB(월 3만3천800원) ▲안심보험 슬림 1GB 100분(월 2만6천900원) 등이다.

타사 보이스피싱 보험 요금제와는 달리 강력범죄, 골절 상해, 자동차사고 부상까지 보장범위를 넓힌 것도 강점이다.

보이스피싱이나 스미싱 등 금융사기 피해 시 최대 100만원(자기부담금 10만원)을 보장한다.

아울러 ▲일상생활 중 강력범죄(최대 100만원) ▲5대 골절 진단과 수술비(각 최대 50만원) ▲자동차사고 부상(1~10급, 최대 500만원) ▲화상 진단과 수술(각 최대 10만원) ▲무릎·어깨·손목 관절 수술비(각 최대 30만원) 등도 함께 보장한다.

이날부터 헬로모바일 직영몰 또는 대리점에서 ‘안심보험 요금제’에 가입할 수 있다. 롯데손해보험에서 발송하는 보험가입 URL 주소를 받아 작성하면 된다.

보험기간은 1년이며, 롯데손해보험의 생활밀착형 보험 플랫폼 ‘ALICE’로 손쉽게 보험금 청구가 가능하다.

김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 “올해 보이스피싱 피해액이 1조원을 넘어서는 등 생활형 범죄가 급증한 가운데, 안심보험 요금제가 소중한 일상을 지키는 지름길이 되길 기대한다”며, “헬로모바일은 앞으로도 가계통신비 절감은 물론 소비자 라이프스타일에 맞는 제휴 혜택을 선보이며 고객경험을 혁신하겠다”고 말했다.