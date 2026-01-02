송구영 LG헬로비전 "새해, 회사 수익 턴어라운드 해야"

송구영 LG헬로비전 대표가 2일 “새해는 회사 수익을 턴어라운드 하는 해가 되어야 한다”고 밝혔다.

송 대표는 이날 신년 영상을 통해 임직원에 새해 인사를 전하며 이같이 말했다. 영상에서는 임직원 노고를 격려하고 사업 경쟁력과 기본기 강화를 통해 지속 가능한 성장의 토대를 마련하겠다는 의지를 강조했다.

먼저 송 대표는 “지난 한 해는 여러 도전적인 환경 속에서 많은 변화가 있었다”며 “올해는 회사 방향성을 재설정하고 회복과 성장을 함께 준비하는 해야 되어야 한다”고 운을 뗐다.

이어, 수익 턴어라운드를 강조하며 ▲사업 경쟁력 강화 ▲경영관리 효율화를 통한 성장 기반 구축 ▲기본기 강화 등을 중점 경영 방향으로 제시했다.

송 대표는 “고객 관점에서 경쟁력을 다시 점검하고, 사업의 본질적 가치를 지키는 것이 중요하다”며 “경영 효율화를 통해 사업 전반을 정비하고, 지속적으로 수익을 만들어낼 수 있는 구조로 전환해 나가야 한다”고 했다.

관련기사

선택과 집중을 통한 체질 개선과 함께 “개인정보 보호와 서비스 품질은 모든 사업의 출발점이자 어떠한 상황에서도 타협할 수 없는 기준”이라며 거듭 강조했다.

송 대표는 끝으로 “지속 가능한 성장 구조를 차근차근 함께 만들어 가고자 한다”며 “2026년을 새로운 성장의 기회를 하나씩 쌓아가는 해로 삼아, 더 단단한 회사로 만들어 갔으면 한다”고 했다.