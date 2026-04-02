구독의 종말, 'Service as Software'의 시대가 온다

최근 미국에서 열린 글로벌 IT 컨퍼런스에서 한 메이저 소프트웨어 기업 CEO는 “(AI 등장 이후) 미래의 변화는 사실 나도 잘 모르겠다”고 고백했다. 업계를 선도하는 거인의 이 솔직한 발언은 우리가 단순히 기술의 진보를 넘어 비즈니스 모델의 근간이 송두리째 바뀌는 지점에 서 있음을 시사한다.

현재 업계에는 에이전틱 AI의 확산으로 기존 SaaS(Software as a Service) 기업들이 몰락할 것이라는 이른바 '사스포칼립스(SaaSpocalypse)'에 대한 우려가 감돌고 있다. 하지만 나는 이를 소프트웨어의 종말이 아닌, SaaS에서 SaS(Service as Software)로의 패러다임 전환이라고 확신한다.

분명한 것은 현재의 구독 모델이 10년 후에도 지속되지는 않을 것이라는 점이다. AI의 등장으로 고객은 더 이상 소프트웨어를 사용하는 법을 배우고 싶어 하지 않고, 소프트웨어가 직접 결과물을 만들어 내기를 원한다. 기존의 사스가 소프트웨어를 서비스 형태로 빌려주는 ‘도구’였다면, 앞으로는 인간이 수행하던 서비스 자체가 소프트웨어화 되는 단계다. 법률 검토, 코딩, 마케팅 전략 수립 등 과거에는 사람이 직접 수행하던 전문 서비스가 AI라는 그릇에 담겨 소프트웨어 그 자체가 되고 있다.

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이러한 변화는 AI 에이전트가 SaaS 사업 모델을 위협하는 것이 아니라, 오히려 소프트웨어의 활용도와 가치를 비약적으로 높이는 촉매제가 된다. 과거에는 숙련된 전문가만이 다룰 수 있었던 고성능 소프트웨어가 이제 AI라는 인터페이스를 통해 기업 전체의 생산성을 직접 끌어올리는 핵심 엔진으로 거듭나기 때문이다. 이는 필연적으로 과금 체계의 변화를 불러올 것이다. 이제는 구독하는 ‘사람 수’가 아니라 AI가 처리한 업무의 양, 즉 사용량(Consumption)과 토큰 기반의 모델이 주류가 될 것이다. 이는 기존 시장을 대체하는 것에 머물지 않고, 사람이 직접 하던 비효율적인 수동 업무들을 소프트웨어 영역으로 흡수함으로써 시장의 파이를 폭발적으로 확장하는 기회가 될 것이다.

패러다임의 변화가 휘몰아치는 시기에도 변하지 않는 생존 조건은 명확하다. 바로 기업의 핵심적인 데이터에 긴밀하게 결합된 소프트웨어는 여전히 강력한 위력을 떨칠 것이라는 점이다. 데이터를 바탕으로 버티컬하게 세분화된 SaS는 대체 불가능한 경쟁력을 가지게 된다. 단순한 범용 툴은 도태되더라도, 데이터와 결합해 기업의 실질적인 가치를 생성해내는 소프트웨어는 새로운 황금기를 맞이할 것이다.

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사스포칼립스를 걱정하는 목소리가 높지만, 본질을 들여다보면 소프트웨어가 비즈니스의 가장 깊은 곳까지 침투하는 역사적 전환점에 와 있다. 소프트웨어를 유통한다는 것은 이제 라이선스 증서를 전달하는 행위를 넘어, 고객사의 비즈니스에 AI라는 전문 서비스를 어떻게 이식할지 설계하는 고도의 전략적 파트너십이 돼야 한다.

우리는 단순히 ‘구독’을 파는 과거에 머물지 않고, 서비스가 소프트웨어가 되는 이 거대한 흐름 속에서 가장 앞선 가치 설계자가 돼야 할 것이다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.