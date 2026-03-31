패트릭 쇠더룬드 넥슨 회장 "내년 목표 재검토…비용 감축 넘어선 구조 재설정"

패트릭 쇠더룬드 넥슨 회장이 방대한 프로젝트 포트폴리오를 과감히 정비하고 선택적 투자를 통해 글로벌 시장 내 경쟁력을 극대화하겠다고 밝혔다.

31일 쇠더룬드 회장은 'Capital Markets Briefing(CMB) 2026'에서 넥슨의 체질 개선과 새로운 성장 비전을 발표했다.

쇠더룬드 회장은 현재 넥슨이 직면한 수익성 압박의 원인으로 "제품 포트폴리오가 너무 광범위하고 실질적인 비즈니스 케이스 없이 진행 중인 프로젝트가 많다"고 분석했다.

패트릭 쇠더룬드 넥슨 회장이 CMB에서 회사 구조의 재설정을 선언했다.

이어 "어려운 결정을 내리는 데 지나치게 느렸다"며 "매주 경영진이 모여 전체 포트폴리오를 검토해 이익 하한선을 충족하는 프로젝트를 선별하고 있다"고 설명했다. 아울러 올 초 불거진 '메이플 키우기' 사태를 명백한 관리 실패로 규정하며, 최고리스크책임자(CRO) 신설과 이중 보고 체계 의무화 등 거버넌스를 개편했다고 덧붙였다.

지난 2024년 설정했던 2027년 재무 목표는 당초 일정대로 달성하기 어렵다고 전망했다. 쇠더룬드 회장은 "당시에는 강력한 프랜차이즈 실적을 바탕으로 신작 파이프라인 확대, 규모의 확대가 수익성으로 연결되리라는 확신이 있었다"며 "그러나 이러한 가정들은 현실화되지 못했다"고 지적했다.

그는 '던전앤파이터 모바일'의 구조적 부진, 신작 출시의 지연, 인건비와 플랫폼 수수료, 인프라 개발 등을 문제로 꼬집었다. 쇠더룬드 회장은 "총제적으로 보면 사상 최고 매출임에도 불구하고 수익성 압박이 있었고, 이는 규율의 문제라고 생각한다"고 밝혔다.

다만 2025년 사상 최대 매출 4750억엔(약 4조5000억원)과 8년 연속 1000억엔(약 9500억원) 이상의 영업 현금 흐름 창출 등을 언급하며 "미래 성장을 위한 견고한 기반은 이미 있다"고 강조했다. 이에 쇠더룬드 회장은 회사 전체적인 비용에 대한 재설정을 진행한다.

31일 넥슨은 '캐피탈 마켓 브리핑'을 통해 미래 청사진을 제시했다.

그는 "단순한 비용 절감이 아닌 구조의 재설정"이라며 "훌륭한 게임을 만들거나 운영하는 데 직접적으로 기여하는지가 기준이고, 답이 그렇다가 아니라면 과감히 줄일 것"이라고 강력한 쇄신 의지를 피력했다.

신규 성장 동력 확보를 위한 AI 활용과 엠바크 스튜디오의 개발 프로세스 도입도 내세웠다. 그는 "넥슨은 수십억 건의 플레이 세션을 바탕으로 깊이 있는 컨텍스트를 보유하고 있다"며 혁신을 예고했다.

또한 아주 적은 비용과 인력으로 성과를 낸 엠바크의 스마트한 워크 플로우를 넥슨 전반에 적용하겠다고 분석했다.

31일 넥슨은 '캐피탈 마켓 브리핑'을 통해 미래 청사진을 제시했다.

글로벌 시장 성과와 외부 투자에 대한 방향성도 명확히 했다. 쇠더룬드 회장은 "15주 만에 1400만장을 판매한 아크레이더스는 글로벌 이용자에게 통하는 게임을 만들 수 있다는 것을 처음 보여준 사례"라고 평가했다.

M&A 기준에 대해서는 "충성도 높은 플레이어 커뮤니티를 구축하고 인재가 남아 영업이익률을 충족할 수 있는지가 핵심이며, 충족되지 않는다면 과감히 떠날 것"이라고 역설했다.

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끝으로 그는 스포츠 구단과 같은 강력한 팬덤을 기반으로 한 프랜차이즈 확장이 향후 모든 판단의 기준이 될 것이라고 설명했다. 쇠더룬드 회장은 "레알 마드리드, 보스턴 셀틱스처럼 소속감과 커뮤니티를 갖춘 몇 안 되는 게임사가 넥슨"이라며 프랜차이즈를 5개까지 확장하겠다고 진단했다.

마지막으로 쇠더룬드 회장은 "넥슨이 세계에서 가장 가치 있는 게임 회사 중 하나가 될 수 있다고 믿는다"며 "프랜차이즈, 플레이어, 그리고 8000억엔(약 8조원)의 현금을 보유한 탄탄한 기반 위에서 빠르게 움직이고 실행력을 높일 것"이라고 포부를 밝혔다.