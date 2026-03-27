넥슨 '마비노기 모바일', 서비스 1주년 대규모 업데이트…'신화룬' 선택 상자 제공

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 데브캣(공동 대표 김동건∙정길수)이 개발한 MMORPG '마비노기 모바일'의 서비스 1주년을 맞아 대규모 업데이트와 함께 다양한 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 업데이트에서는 메인 스토리 '여신강림 4장 외전: 창백한 메아리'를 선보인다. 이멘마하 왕궁의 악령 소동 뒷이야기를 다루며, 신규 심층 던전 '바리 2광구'와 함께 레이드 '화이트 서큐버스', 필드보스 '크라마'의 난이도를 '매우 어려움'까지 확장한다.

또한 기존 클래스의 무기 힘을 연계해 새로운 클래스 육성을 돕는 '숙련 연계 시스템'과 신규 '★8 전설 룬' 6종을 추가해 성장의 재미를 더했다.

넥슨 '마비노기 모바일', 서비스 1주년 대규모 업데이트.

이와 함께 각 룬에 대한 다른 이용자들의 평가를 확인할 수 있는 '모험가 의견' 시스템을 도입했다. 전투와 마을 지역에서 각각 동행하는 펫을 따로 설정할 수 있도록 시스템도 개편했다.

아울러 펫 의상을 염색해 개성을 뽐내는 '펫 의상 염색약'과 현실 배경으로 사진을 찍는 'AR 촬영 모드'를 추가하는 등 이용자 편의 및 커스터마이징 기능을 대폭 강화했다.

출시 1주년을 기념해 풍성한 혜택을 제공하는 '1주년 페스티벌'도 개최한다. 오는 4월 23일 오전 5시 59분까지 참여 가능한 특별 퀘스트를 통해 '신화 룬 선택 상자(★8)'를 획득할 수 있다.

1주년 콘셉트로 재오픈되는 '엘니드 섬' 곳곳에서 얻는 '엘니드 요정의 주화'로는 '퍼스트 메모리 패션 상자' 1개, '행동: 응원의물결' 1개, 신규 아이템 '패션 의상 염색약' 등을 교환할 수 있다. 같은 기간 열리는 출석 미션을 통해 '프리미엄 패션 티켓' 최대 100장, '프리미엄 펫 티켓' 최대 50장을 지급한다.

'에린 버닝 페스타' 이벤트에서는 '매혹의 몽마 패션 상자(서큐버스 의상)' 1개, '★8 전설 무기, 방어구, 엠블럼 룬 상자', '★8 전설 장신구 룬 선택 상자' 등을 제공한다. 또한 '1주년 기념 롤롤 감사 쿠폰'을 통해 '판타지 라이프 토탈 멤버십 7일 이용권' 1개, '환생석' 1개, '룬 재설정 프리즘' 10개, '천공의 신성한 뿔피리' 5개 등을 선물한다.

이번 1주년을 기점으로 첫 번째 신규 서버 '몰리'도 오픈한다. 신규 서버 이용자들에게는 '몰리 버닝 챌린지'를 통해 '★8 전설 방어구, 무기 룬 상자', '★8 전설 장신구 룬 선택 상자', '★8 전설 방어구, 장신구 +10 각인 강화권', '★8 전설 무기 +12 각인 강화권' 등 정착 지원 아이템을 제공한다.

다음 달 6일에는 '갤럭시 S26 울트라 마비노기 모바일 - 나오 액세서리 에디션'을 출시한다. 해당 에디션은 '갤럭시 S26 울트라 나오 마그넷 케이스', '나오 아크릴 스탠드 무드등', '나오 메탈 키링', '나오 마우스패드', '나오 마그넷 스탠드 월렛'으로 구성된다.

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여기에 '마이홈 데코 6종', '스텔라 그램 장식: 나오', '타이틀: 별바다 여행자' 등 인게임 아이템 패키지까지 다채로운 혜택이 담겨있다.

한편, 다음 달 16일까지 진행하는 웹 이벤트 '1주년 스페셜 위크'에서는 매주 이벤트 참여에 따라 넥슨캐시를 지급한다. 플레이 미션을 통해 '갤럭시 S26 울트라'와 '갤럭시 S26 울트라 마비노기 모바일 - 나오 액세서리 에디션', '갤럭시 워치8', '게이밍 키보드' 등 다양한 현물 경품 응모 기회도 제공한다.