넥슨 메이플월드, 신규 월드 '픽트라 몬스터' 정식 출시

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 샌드박스형 플랫폼 '메이플스토리 월드'에 신규 오리지널 월드 '픽트라 몬스터'를 25일 출시했다.

픽트라 몬스터는 지난해 4월 비공개 테스트로 처음 공개한 이후 이용자들의 피드백을 반영해 선보이는 MMORPG 장르 오리지널 월드다. 이용자는 루티와 함께 모험을 시작해 노란 불가사리, 젤리피쉬, 리본돼지 등 메이플 몬스터를 픽볼로 포획해 동료로 삼을 수 있다. 해당 몬스터를 키울 수 있으며, 탑승과 사냥도 가능하다.

포획한 몬스터는 각기 다른 고유 스킬을 보유하고 있어 상황에 따라 다르게 활용할 수 있다. 몬스터 조합으로 강력한 보스 '반 레온'을 공략하는 4인 레이드도 도전할 수 있다.

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넥슨은 픽트라 몬스터 월드 출시를 기념해 다음달 22일까지 다양한 이벤트를 실시한다. 먼저 7일간 게임 접속 일수에 따라 다양한 아이템을 지급한다. 이외에도 NPC 미션, 교환 이벤트 등이 마련돼 있다.

메이플스토리 월드는 넥슨 대표 지식재산권(IP)인 '메이플스토리' 리소스를 활용해 누구나 나만의 월드를 직접 제작, 공유하고 함께 플레이할 수 있는 샌드박스형 창작 플랫폼이다. 넥슨이 직접 개발하는 오리지널 월드는 크리에이터에게 창의적인 영감과 기술적 표본을 제시한다.