넥슨게임즈, 주총 통해 박용현 대표 재선임..."선제적 투자로 글로벌 도약"

넥슨게임즈는 서울 강남구 디앤오 강남빌딩에서 제11기 정기주주총회를 열고 박용현 대표의 사내이사 재선임 안건을 원안대로 가결했다고 27일 밝혔다.

이날 주주총회에서는 박용현 사내이사 선임의 건을 포함해 ▲제11기 재무제표 승인의 건 ▲정관 일부 변경의 건 ▲주식매수선택권 부여 승인의 건 ▲이사 보수한도 승인의 건 ▲감사 보수한도 승인의 건 등 총 6개 안건이 모두 원안 통과됐다. 정관 변경을 통해 개정 상법을 반영하고 분기배당 절차도 개선했다.

박용현 대표는 인사말을 통해 지난해 실적 감소를 미래를 위한 선제적 투자 과정으로 분석했다. 박 대표는 "글로벌 경제 불확실성과 내수 부진 속에서 경쟁이 심화하며 2025년은 매우 도전적인 한 해였다"며 "기존 라이브 게임 매출 감소 속 미래 성장 동력인 신작 파이프라인 확보를 위해 연구 개발 인력을 확충하고 투자를 집중했다"고 설명했다.

넥슨게임즈는 27일 주주총회를 개최하고 박용현 대표 재선 등 안건을 모두 원안 가결했다.

이어 "단기적인 재무 성과에는 아쉬움이 남지만, 이는 글로벌 게임사로 도약하기 위한 필연적인 성장 과정이자 선제적 투자였다"고 강조했다. 핵심 신작 개발과 관련해서는 완성도를 최우선으로 두겠다는 방침을 밝혔다.

그는 "현재 '던전앤파이터: 아라드', '프로젝트 DX', '프로젝트 RX' 등 핵심 신작을 개발 중이며, 일정 지연은 더 높은 품질의 게임을 선보이기 위함이다"라며 "핵심 역량을 집중해 가능한 빠르게 신작을 출시하겠다"고 설명했다.

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기존 라이브 게임의 성과에 대해서도 긍정적인 전망을 내비쳤다. 박 대표는 "블루 아카이브는 국내와 일본 등에서 높은 인기를 이어가고 있고, 서든어택 역시 인기 FPS 게임의 입지를 유지하고 있다"며 "해당 게임들이 추후에도 캐시 카우로서 충분한 역할을 해낼 것"이라고 자신했다.

끝으로 박 대표는 "빠르게 변화하고 경쟁이 심화하는 시장 속에서도 지속적인 경쟁력 강화를 통해 기업 가치를 제고해 나갈 것이며, 전 임직원이 최선을 다할 것을 약속드린다"고 강조했다.