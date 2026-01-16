넥슨게임즈, 올해 ‘대형 신작·라이브 고도화’ 투트랙 전략으로 글로벌 공략

넥슨게임즈가 2026년 라이브 서비스 강화와 다장르 신작 개발에 역량을 집중하며 글로벌 시장 도약을 위한 기반 다지기에 나선다고 16일 밝혔다.

지난해 ‘블루 아카이브’, ‘서든어택’, ‘퍼스트 디센던트’ 등 기존 핵심 라인업의 안정적 성장을 이끈 넥슨게임즈는 올해 대형 신작들의 완성도 제고를 최우선 과제로 삼아 미래 성장 동력을 확보한다는 방침이다.

가장 기대를 모으는 대목은 글로벌 시장을 겨냥한 신규 파이프라인이다. 넥슨게임즈 IO본부가 개발 중인 서브컬처 신작 ‘프로젝트 RX’는 언리얼 엔진 5 기반의 고품질 3D 그래픽과 이세계 배경의 생활 콘텐츠를 특징으로 하며, 블루 아카이브의 핵심 개발진인 차민서 PD와 유토카미즈 AD가 참여해 화제를 모았다.

넥슨게임즈 '프로젝트RX'.

또한 한국 고전 ‘전우치전’을 재해석한 AAA급 액션 어드벤처 ‘우치 더 웨이페어러’는 정재일 음악 감독 등 전문가들과 협업해 한국적 색채를 극대화하고 있으며, PC와 콘솔 플랫폼을 통해 글로벌 싱글 플레이 시장을 공략할 예정이다.

이 외에도 ‘던전앤파이터: 아라드’, ‘프로젝트 DX’ 등 넥슨컴퍼니의 주요 IP를 활용한 신작 개발에도 공을 들이고 있다.

기존 라이브 게임의 영향력 확대도 지속된다. 글로벌 흥행작 ‘블루 아카이브’는 오프라인 이벤트와 협업을 확대해 IP 몰입도를 높이는 한편, 유저 요구사항을 반영해 ‘에덴조약 편’, ‘카르바노그의 토끼’ 등 주요 스토리의 한국어 더빙 업데이트를 순차적으로 진행한다.

'블루아카이브' 5주년.

특히 일본 서비스 5주년을 맞아 오는 1월 중 대규모 오프라인 이벤트와 업데이트 내용을 공개하며 장기 흥행 체재를 굳건히 할 계획이다. 20주년을 맞은 ‘서든어택’은 ‘생존전’ 중심의 콘텐츠 개편과 함께 그래픽을 개선한 글로벌 버전 ‘서든어택 제로 포인트’를 통해 해외 시장 도전에 나선다.

지난해 시즌 3 업데이트로 서구권에서 큰 인기를 끈 루트슈터 ‘퍼스트 디센던트’는 올해 내실 다지기에 집중한다. 1월 신규 던전 ‘균열 추적’을 시작으로 2월 신규 계승자 ‘다이아’와 던전 2종, 5월 4인 협동 엔드 콘텐츠 ‘격돌 모드’를 잇따라 선보인다.

퍼스트디센던트 상반기 로드맵.

특히 매월 계승자 및 무기 밸런스 조정을 시행하고, 여름 업데이트 예정인 시즌 4를 통해 최종 스토리와 ‘메가던전’을 도입하는 등 플레이 경험을 대폭 확장할 예정이다.

박용현 넥슨게임즈 대표는 “라이브 게임의 장기 서비스 경쟁력을 강화하는 동시에 미래 신작 제작 역량을 전사적으로 집중해야 하는 중요한 시기”라며 “글로벌 시장에서 경쟁력 있는 게임을 계속 선보일 수 있도록 만전을 기할 것”이라고 강조했다.