넥슨게임즈, 영케어러 대상 기부금 1천28만원 초록우산에 전달

임직원 기부 캠페인으로 조성, ‘위드영 프로젝트’ 기금으로 활용

게임입력 :2025/12/24 11:10

진성우 기자

넥슨게임즈(대표 박용현)는 가족돌봄아동 및 청년(영케어러)을 위한 임직원 기부 캠페인으로 조성한 기부금 1천28만원을 초록우산에 전달했다고 24일 밝혔다.

앞서 넥슨게임즈는 지난 11월 넥슨재단과 함께 영케어러 지원 사업인 ‘위드영 프로젝트’를 시작했으며, 초록우산에 1억원을 기부한 바 있다.

이번 기부금은 지난 1일부터 열흘간 임직원을 대상으로 진행한 기부 캠페인을 통해 마련됐다. 모금액은 초록우산을 통해 넥슨게임즈가 지원 중인 15명의 영케어러를 위한 크리스마스 선물 등 ‘위드영 프로젝트’ 운영에 사용될 예정이다.

(왼쪽부터) 신정원 초록우산 본부장과 이영호 넥슨게임즈 ESG TF 실장. 사진=넥슨게임즈

아울러 선물 패키지 제작 과정에는 넥슨게임즈 사내 꽃꽂이 동호회 ‘향기로와’ 구성원들이 재능기부로 참여했다. 구성원들은 크리스마스 쿠키를 포함한 선물 포장과 장식용 꽃 제작을 맡았다.

이영호 넥슨게임즈 ESG TF 실장은 “돌봄의 책임을 짊어진 영케어러들에게 응원의 마음을 전하고자 이번 기부 캠페인을 마련했다”며 “임직원들과 함께 ‘위드영 프로젝트’를 지속적으로 발전시키며 관심과 지원을 이어갈 계획”이라고 전했다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
넥슨게임즈 영케어러 가족돌봄아동 위드영 프로젝트 초록우산

