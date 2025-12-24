넥슨게임즈, 영케어러 대상 기부금 1천28만원 초록우산에 전달

넥슨게임즈(대표 박용현)는 가족돌봄아동 및 청년(영케어러)을 위한 임직원 기부 캠페인으로 조성한 기부금 1천28만원을 초록우산에 전달했다고 24일 밝혔다.

앞서 넥슨게임즈는 지난 11월 넥슨재단과 함께 영케어러 지원 사업인 ‘위드영 프로젝트’를 시작했으며, 초록우산에 1억원을 기부한 바 있다.

이번 기부금은 지난 1일부터 열흘간 임직원을 대상으로 진행한 기부 캠페인을 통해 마련됐다. 모금액은 초록우산을 통해 넥슨게임즈가 지원 중인 15명의 영케어러를 위한 크리스마스 선물 등 ‘위드영 프로젝트’ 운영에 사용될 예정이다.

(왼쪽부터) 신정원 초록우산 본부장과 이영호 넥슨게임즈 ESG TF 실장. 사진=넥슨게임즈

아울러 선물 패키지 제작 과정에는 넥슨게임즈 사내 꽃꽂이 동호회 ‘향기로와’ 구성원들이 재능기부로 참여했다. 구성원들은 크리스마스 쿠키를 포함한 선물 포장과 장식용 꽃 제작을 맡았다.

이영호 넥슨게임즈 ESG TF 실장은 “돌봄의 책임을 짊어진 영케어러들에게 응원의 마음을 전하고자 이번 기부 캠페인을 마련했다”며 “임직원들과 함께 ‘위드영 프로젝트’를 지속적으로 발전시키며 관심과 지원을 이어갈 계획”이라고 전했다.