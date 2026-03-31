인텔리안테크, 새틀라이트서 차세대 군 전용 솔루션 선봬

인텔리안테크는 지난 22일~26일(현지 시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 세계 최대 위성 전시회 ‘Satellite 2026’에서 차세대 통신 인프라 솔루션을 선보이며 주목 받았다고 31일 밝혔다.

국방 섹터에선 ‘2.4m 플라이어웨이’ 안테나가 X-band와 군용 Ka-band 등 다중 대역 동시 접속을 지원하는 차세대 군 전용 솔루션 등이 현장에서 주목 받았다. 전자식 빔 조향(ESA) 기술이 집약된 ‘맨팩(Manpack)’ 솔루션은 독보적인 기동성과 성능을 구현했다.

항공, 무인 이동체(UAV) 분야에서도 인텔리안테크는 글로벌 위성 사업자들과의 파트너십을 바탕으로 제품 경쟁력과 운용 신뢰성을 갖춘 차세대 터미널 라인업을 선보였다.

Satellite 2026 전시회에 참가한 인텔리안테크 부스 전경 (사진=인텔리안테크)

지상국 운영의 핵심인 게이트웨이 비즈니스 역량도 강조하며 글로벌 사업자들의 인프라 구축 초기 단계부터 협력하는 핵심 선도기업으로서의 위상을 공고히 했다.

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인텔리안테크는 전시회 성과를 바탕으로 하반기부터 차세대 ESA 단말과 지상 게이트웨이 인프라 글로벌 공급을 대폭 확대할 계획이다.

인텔리안테크 관계자는 “전시회는 인텔리안테크가 위성 통신 및 게이트웨이 시장에서 보유한 글로벌 리더십을 전 세계 위성 산업계에 다시 한번 증명한 자리”라며 “업계 전문가들이 인정한 당사의 차별화된 기술력을 바탕으로 미래 위성 통신 산업의 표준을 제시하고 주도할 것”이라고 말했다.