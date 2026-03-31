원·달러 1530원도 뚫려…1534.4원까지 올라

원·달러 환율이 고공상승하고 있다.

31일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1534.4원까지 오르며 전 거래일 보다 무려 1% 가량 폭등한 상태다.

원·달러 환율은 글로벌 금융위기가 있었던 2009년 3월 9일 1549.0원(종가 기준)이후 17년 만에 최고치다.

(사진=이미지투데이)

장중 원·달러 환율은 1535.9원까지 오르기도 했다.

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국제유가가 뛰면서 원·달러 환율이 급격히 흔들리는 모양새다. 특히 중동사태가 쉽사리 진정되지 않을 것이라는 불확실성이 커지면서 위험자산 회피 심리가 강해지고 있다.

코스피와 코스닥 시장도 크게 하락했다. 코스피 지수는 오후 1시 20분 기준 전 거래일 대비 3.11% 하락한 5113.29, 코스닥 지수는 3.49% 떨어진 1068.51로 거래되고 있다.