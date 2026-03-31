신현송 "韓경제 리스크, 중동사태…환율 레벨자체에 큰 의미 부여안해"

신현송 한국은행 총재 지명자가 한국 경제의 가장 큰 리스크로 '중동 사태'를 꼽은 가운데, 1520원대까지 오른 원·달러 환율에 대해서 달러 유동성에 문제가 없으며 환율과 금융 안정성을 직결시킬 필요가 없다고 말했다.

신현송 한은 총재 지명자는 31일 오전 인사 청문회 준비를 위해 마련한 서울 중구 한화금융플라자 집무실에 출근하면서 기자들과 만나 이 같이 말했다.

그는 국내 경제의 가장 큰 리스크로 중동사태를 꼽으면서 "유가 상승으로 인플레이션 상승 압력이 있고 경기 하방리스크가 있다"며 "전개 과정이나 얼마나 지속될지 워낙 불확실하다"고 설명했다.

31일 서울 중구 한화금융플라자에 인사청문회 집무실을 마련한 신현송 한국은행 총재 지명자가 출근하고 있다.

그러나 신 지명자는 대외 리스크가 크지 않다고 부연했다. 그는 "대외 리스크를 우려하는게 한국 경제는 그 부분에서 개선된 면이 있다"며 "환율과 연결시키는게 달러 유동성이나 자본 유출을 말하는데 비록 환율이 높지만 달러 유동성이 상당히 양호하다"고 답변했다. 그는 "외국인 투자가 외환 스왑으로 들어오면서 달러를 빌려주고 원화를 차입하는 구조이기 때문에 달러 자금은 상당히 풍부하다"고 강조했다.

이날 원·달러 환율이 1530원을 위협하는 선까지 올랐지만 신현송 총재 지명자는 우려할 일이 아니라고 대답했다. 그는 "어떤 환율 레벨 자체에 큰 의미를 부여해서는 안된다"며 "환율은 어느 정도 금융시장서 리스크를 수용할 수 있는가를 표시하는 척도이기 때문에 그런 면에서 크게 우려가 없다"고 언급했다. 그는 "예전처럼 환율하고 금융 불안정하고 직결시켰지만 지금은 그럴 필요가 없다"고 발언했다.



시장서 신현송 지명자를 '실용적 매파(통화정책 긴축 선호)' '중도적 매파' 등 금리 인상을 선호하는 인사로 분류하는 데에 대해서, 신 지명자는 "매파냐 비둘기파냐, 이분법적으로 바람직하지 않다고 본다"며 "중요한 것은 경제 전체 흐름을 잘 읽고 시스템 차원에서 금융 제도와 실물 경제가 상호작용이 어떻게 일어나면허 어떤 효과가 나오는지 충분히 파악한 다음에 상황에 따라서 유연하게 대처하는 것이 제일 바람직하다"고 지적했다.

통화정책 방향에 대한 관심이 크게 쏠리고 있지만 신현송 총재 지명자는 중동사태가 불확실성이 높은 상황이기 때문에 지켜봐야 한다는 답변을 주로 내놨다.

물가 상방 압력과 경기 하방 압력 중 어떤 것을 주요하게 보고 있는지에 대해 그는 "아직까지는 상황이 워낙 불확실성이 많아서 어떻게 예단할수 없다"며 "지켜봐야 한다"고 설명했다.

또 금리 수준에 대해서도 신 총재 지명자는 "아직 중동상황이 어떻게 전개되고 얼마나 지속될지 불확실하기 떄문에 지켜봐야 할 것"이라며 "물론 중앙은행 간에 통화정책이 연계되어 있기 때문에 다른 선진국 통화정책이 어떠한 가도 지켜봐야 할 것 같다"고 밝혔다.

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그는 "한은과 시장과 소통은 통화정책이 경제에 미치는 파급경로이자 요소라고 본다"며 "커뮤니케이션을 어떻게 운영하는 것은 중요한 이슈이기 때문에 금융통화위원회 위원들과 같이 논의하고 평가하겠다"고 덧붙였다.

한편, 국회가 추가경정예산(추경) 편성을 하는데에 대해 그는 "중동상황으로 인한 취약부문의 어려움이 가중되고 있기 때문에 정책적으로 완화시키는 것은 필요하다고 생각한다"며 "지금까지 규모나 설계 비춰봐서는 물가 압력에 대한 영향은 제한적이라고 보고 있다"고 발언했다.

