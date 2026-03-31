[미장브리핑] 에너지 이어 알루미늄값도 '들썩'…파월 "인플레 안정적 유지"

◇ 30일(현지시간) 미국 증시

▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.11% 상승한 45216.14.

▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.39% 하락한 6343.72.

▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.73% 하락한 20794.641.

(사진=이미지투데이)

▲도널드 트럼프 미국 대통령 호르무즈 해협이 즉시 재개방되지 않고 평화 협정이 조만간 체결되지 않으면 이란 발전소·유전과 하르그 섬을 완전히 파괴할 것이라고 경고. 그는 트루쓰 소셜에 지금까지 의도적으로 이 시설을 건드리지 않았다고 강조.

이란 원유 수출량의 약 90%가 하르그 섬을 거쳐 호르무즈 해협으로 운송되는 것으로 추산. 이 섬은 하루 약 700만 배럴의 원유를 선적할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 알려져.

▲이란이 주말 동안 중동 알루미늄 생산업체 두 곳을 공격하면서 알루미늄 가격이 2022년 이후 최고 수준에 근접. 런던금속거래소(LME) 알루미늄 선물 가격은 이날 장 초반 5.5% 급등해 톤당 3492달러까지 치솟았는데, 이는 2022년 4월 이후 최고 수준. 다만 소폭 하락하면서 톤당 3.5% 상승한 3381달러에 마감. 전 세계 알루미늄 공급량의 약 9%가 걸프 지역에서 생산.

미국과 이란 분쟁 이후 약 10% 상승한 가격. 걸프 지역 최대 알루미늄 생산업체인 에미레이츠 글로벌 알루미늄(EGA)과 알루미늄 바레인은 이란의 드론과 미사일 공격을 받아. 에이프릴 케이 소리아노 S&P 글로벌 에너지 알루미늄 연구 분석가는 CNBC에 "이번 공격은 세계 알루미늄 시장에 충격을 주었고, 업계를 재편할 수 있는 공급 위기 위험을 높였다"고 진단.

▲월스트리트 공포 지표로 알려진 CBOE 변동성 지수는 장중 30을 넘어서.

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▲미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 배럴당 102.88달러로 3.25% 상승 마감, 2022년 7월 19일 이후 최고치. 브렌트유 선물은 배럴당 112.78달러로 0.19% 소폭 상승.

▲제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장은 에너지 가격 상승에도 불구하고 인플레이션 기대치는 "단기적인 수준을 넘어 장기적으로는 안정적으로 유지될 것"이라며 "(중앙은행이) 궁극적으로는 이 문제에 대해 어떤 조치를 취해야 할지 고민하게 될 수도 있다"고 언급. 파월 연준 의장은 "아직은 그 경제적 영향이 어떨지 알 수 없기 때문에 당장 그 문제에 직면할 단계는 아니다"라고 말해. 파월 발언 이후 미국 10년물 국채 수익률 0.09%p 하락한 4.35%.