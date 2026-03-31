KB국민카드, 스테이블코인 결제 모델 구현한다

아발란체·오픈에셋과 협업

금융입력 :2026/03/31 10:55

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

KB국민카드가 카드 결제 인프라에서도 스테이블코인을 지불할 수 있는 모델 구현에 나선다.

31일 KB국민카드는 이 같은 결제 모델 설계를 위해 ‘아발란체’·’오픈에셋’와 협력한다고 밝혔다.

KB국민카드는 글로벌 메인넷인 아발란체와 퍼블릭 블록체인을 활용한 독자적인 카드 결제 네트워크 구조를 만들고, 오픈에셋 인프라를 통해 스테이블코인 충전·결제·정산이 이뤄지지도록 할 계획이다.

관련기사

KB국민카드 사옥 전경.

카드에 스테이블코인 지갑을 연동하는 방식으로, 고객이 한 장의 카드로 일반 신용 결제와 디지털 자산 기반 결제를 선택적으로 이용할 수 있도록 한다는 방침이다.

KB국민카드 관계자는 “스테이블코인은 결제·송금·정산 등 다양한 금융 영역에서 활용 가능성이 확대되고 있는 분야”라며 “앞으로 관련 법·제도 및 감독 방향에 부합하는 범위 내에서 고객에게 보다 안정적이고 편리한 결제 경험을 제공할 수 있도록 준비해 나가겠다”고 밝혔다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 kb국민카드 카드 여신 스테이블코인 오픈에셋 아발란체

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[디지털자산법 표류①] 금융위에 물거품된 민주당TF 노력, 업계 반발은 여전

7년차 공무원이 만든 AI 도구, 국회서 극찬… "이것이 진짜 국가 AI 혁신"

백종원 더본코리아 "잃어버린 1년...음해·공격 법적 책임 묻겠다"

테슬라 FSD 무단 활성화 '불법'…국토부 "2년 이하 징역"

ZDNet Power Center