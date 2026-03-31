에픽게임즈스토어, '2026 봄맞이 세일' 마련...인기 타이틀 최대 80% 할인

3월 31일부터 4월 13일까지 2주간 대규모 할인 판매

게임입력 :2026/03/31 11:59

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

에픽게임즈 스토어는 ‘2026 봄맞이 세일’을 진행한다고 31일 밝혔다. 

이번 세일은 다음달 13일까지 2주간 진행되며, AAA급 대작부터 다양한 인디 게임 등을 최대 80% 할인된 가격에 제공한다.

이번 세일에는 주요 글로벌 인기 타이틀이 대거 포함됐다. 역대 가장 거대한 규모로 돌아온 1인칭 슈팅 게임 ‘보더랜드4(30%)’를 비롯해 미래 지구에서 자원을 수집하고 생존을 이어가는 멀티 게임 ‘아크레이더스(20%)’, 자유로운 도시 탐험과 다양한 임무를 즐길 수 있는 오픈월드 게임 ‘GTA5 인핸스드(50%)’, 사실감 있는 레이싱을 경험할 수 있는 ‘라이드6(20%)’ 등 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

에픽게임즈 스토어, ‘2026 봄맞이 세일’ 마련.

특히 ‘보더랜드4’를 오는 9월 13일 이전에 구매하는 플레이어에게는 ‘포트나이트’에서 사용할 수 있는 ‘매드 목시 번들’이 사은품으로 증정된다.

관련기사

개성 넘치는 인디 게임 라인업도 눈길을 끈다.  착시 현상을 이용해 길을 만들어가는 ‘모뉴먼트밸리2(65%)’, ‘NODE: 안타리가 남긴 마지막 호의(40%)’, ‘바이페드2(40%)’ 등 다양한 타이틀을 만나볼 수 있다.

이번 세일 기간 동안 에픽 결제 시스템을 이용해 게임이나 애드온을 구매하면 일정 비율의 금액이 에픽 리워드로 적립된다. 적립된 리워드는 이후 다른 콘텐츠 구매에 사용할 수 있으며, ‘선물하기’ 기능을 통해 친구에게 게임을 선물하는 경우에도 동일하게 적용된다.

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
에픽게임즈스토어 아크레이더스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[디지털자산법 표류①] 금융위에 물거품된 민주당TF 노력, 업계 반발은 여전

7년차 공무원이 만든 AI 도구, 국회서 극찬… "이것이 진짜 국가 AI 혁신"

백종원 더본코리아 "잃어버린 1년...음해·공격 법적 책임 묻겠다"

테슬라 FSD 무단 활성화 '불법'…국토부 "2년 이하 징역"

ZDNet Power Center