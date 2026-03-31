에픽게임즈스토어, '2026 봄맞이 세일' 마련...인기 타이틀 최대 80% 할인

에픽게임즈 스토어는 ‘2026 봄맞이 세일’을 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 세일은 다음달 13일까지 2주간 진행되며, AAA급 대작부터 다양한 인디 게임 등을 최대 80% 할인된 가격에 제공한다.

이번 세일에는 주요 글로벌 인기 타이틀이 대거 포함됐다. 역대 가장 거대한 규모로 돌아온 1인칭 슈팅 게임 ‘보더랜드4(30%)’를 비롯해 미래 지구에서 자원을 수집하고 생존을 이어가는 멀티 게임 ‘아크레이더스(20%)’, 자유로운 도시 탐험과 다양한 임무를 즐길 수 있는 오픈월드 게임 ‘GTA5 인핸스드(50%)’, 사실감 있는 레이싱을 경험할 수 있는 ‘라이드6(20%)’ 등 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

에픽게임즈 스토어, ‘2026 봄맞이 세일’ 마련.

특히 ‘보더랜드4’를 오는 9월 13일 이전에 구매하는 플레이어에게는 ‘포트나이트’에서 사용할 수 있는 ‘매드 목시 번들’이 사은품으로 증정된다.

관련기사

개성 넘치는 인디 게임 라인업도 눈길을 끈다. 착시 현상을 이용해 길을 만들어가는 ‘모뉴먼트밸리2(65%)’, ‘NODE: 안타리가 남긴 마지막 호의(40%)’, ‘바이페드2(40%)’ 등 다양한 타이틀을 만나볼 수 있다.

이번 세일 기간 동안 에픽 결제 시스템을 이용해 게임이나 애드온을 구매하면 일정 비율의 금액이 에픽 리워드로 적립된다. 적립된 리워드는 이후 다른 콘텐츠 구매에 사용할 수 있으며, ‘선물하기’ 기능을 통해 친구에게 게임을 선물하는 경우에도 동일하게 적용된다.