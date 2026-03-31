에픽게임즈, 해고자 위한 AI 구인 포털 개설…개발자 재취업 지원

에픽게임즈는 대규모 해고 사태 이후, 퇴사한 직원들을 돕기 위한 전용 구인 포털을 개설했다. 이와 함께 팀 스위니 에픽게임즈 대표는 암 투병 중 건강보험 중단 위기에 처한 전직 직원을 직접 지원하기로 했다.

30일(현지시간) 게임인더스트리에 따르면 에픽게임즈는 해고된 1000여 명의 노동자를 돕기 위해 이들의 명단을 검색 가능한 데이터베이스 웹사이트를 공개했다.

해당 웹사이트는 AI 웹 개발 플랫폼인 '레플릿'을 활용해 제작됐다. 이날 기준 371명의 프로필이 등록돼 있으며, 채용 담당자들이 직무별로 필요한 인재를 쉽게 찾을 수 있도록 설계됐다.

에픽게임즈에서 해고된 사람들의 명단이 공개됐다. 출처=awesoepeoplelist.replit.app

채용 지원과 함께 팀 스위니 에픽게임즈 대표는 최근 불거진 해고 직원의 의료 지원 논란에 직접 응답했다.

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사건의 발단은 최근 해고된 마이크 프린케의 배우자가 올린 게시물이었다. 그녀는 마이크가 해고로 인해 말기 뇌암 치료를 위한 건강보험 혜택을 잃게 되었다는 사실을 공개했고, 이는 주말 동안 포트나이트 커뮤니티와 업계의 화제가 됐다.

이에 팀 스위니 대표는 "해당 가족과 연락을 취하고 있으며 보험 문제를 해결할 것"이라며 "의료 정보는 기밀 사항이기에 이번 해고 결정의 고려 요소가 아니었다"고 밝혔다. 이어"고통스러운 상황을 미리 파악하고 대처하지 못한 점에 대해 모두에게 사과한다"고 덧붙였다.