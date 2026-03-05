에픽게임즈, ‘포트나이트’ 구글플레이 복귀 예고

구글이 안드로이드 앱 유통·결제 정책을 바꾸기로 하면서 에픽게임즈가 ‘포트나이트’를 다시 구글플레이에서 배포할 길이 열렸다.

팀 스위니 에픽게임즈 CEO는 5일(현지시간) X에 “포트나이트가 곧 전 세계 구글플레이에 돌아온다”며 글을 올렸다. 구글과 에픽 간 장기 갈등이 사실상 마무리되는 분위기다.

팀 스위니의 이런 발언은 구글이 새롭게 발표한 앱스토어 정책 개편과 맞물려 나온 것으로 해석된다.

팀 스위니 CEO가 구글플레이 스토어에 포트나이트 출시 재개 소식을 전했다.

구글은 4일 안드로이드 개발자 블로그를 통해 ‘선택권과 개방성’을 내세운 플랫폼 정책 개편을 발표했다. 개발자와 이용자에게 더 많은 결제 선택지를 제공하고, ‘등록된 앱스토어’ 프로그램을 도입해 제3자 앱스토어 배포를 제도화하며, 구글플레이 수수료도 인하한다는 내용이 핵심이다.

구글은 정책 적용을 단계적으로 진행한다는 일정도 공개했다. 수수료·결제 관련 변화는 오는 6월 30일까지 유럽경제지역(EEA)·영국·미국에 먼저 적용되고, 9월 30일까지 호주로 확대된다.

한국과 일본은 12월 31일부터 적용될 예정이다. 구글은 2027년 9월 30일까지 전 세계 적용을 완료한다는 계획이다.

팀 스위니가 언급한 포트나이트의 구글플레이 복귀는 이번 정책 변화의 상징적인 결과로 해석된다. 다만 스위니는 '곧' 이라고만 밝혔을 뿐 구체적인 출시 일정은 공개하지 않았다.

구글은 이번 정책 변화가 안드로이드 생태계 경쟁력을 강화할 것이라고 강조했다.

사미어 사마트 안드로이드 생태계 총괄은 “현대 플랫폼은 유연해야 하며 선택권과 개방성, 안전한 경험을 동시에 제공해야 한다”며 “결제 옵션 확대와 앱스토어 프로그램, 수수료 인하를 통해 안드로이드 생태계가 더욱 강해질 것”이라고 밝혔다.