[현장] 코난테크놀로지 "AI 연구소 중심 기술 강화…공공 사업 확대"

코난테크놀로지가 생성형 인공지능(AI) 기반으로 공공 중심 사업을 확대한다. 이를 통해 기술 경쟁력과 수익 구조 개선을 동시에 확보할 방침이다.

김영섬 코난테크놀로지 대표는 31일 서울 강남서 열린 제27기 정기주주총회에서 "생성형 AI 기술 기반으로 실질적인 사업 성과를 창출할 것"이라며 이같이 밝혔다.





코난테크놀로지는 공공 영역에서 확보한 레퍼런스와 기술 역량이 대형 사업 수주와 연구개발 과제 확보로 이어질 가능성이 크다고 봤다. 올해 정부가 AI·AX 관련 예산을 약 10조원 규모로 확대할 것이란 예측이 이어져서다. 이는 전년 대비 약 3배 증가한 수준으로 지능형 행정·국방·의료 산업 디지털 전환 과제가 이어질 것이란 예측이다.

코난테크놀로지가 31일 서울 사옥에서 제27기 정기주주총회를 열었다. (사진=코난테크놀로지)

김 대표는 자체 AI 연구소 중심으로 AI 기술 고도화를 추진할 방침이다. 이를 통해 생성형 AI와 검색증강생성(RAG), 온디바이스 AI, 음성 영상 분석 기술을 통합한 플랫폼 구조를 구축할 계획이다. 이는 단일 서비스 중심이 아닌 모듈형 통합 구조를 기반으로 온프레미스와 온디바이스 환경을 동시에 지원하는 방향이다.

코난테크놀로지는 이같은 연구 과제 수주는 기술 고도화와 연구비 확보를 동시에 가능하게 해 재무 구조 측면에서도 긍정적 영향을 줄 것으로 분석했다.

관련기사

이날 주주총회에서는 기타비상무이사 김태윤 선임안과 이사·감사 보수 한도 승인 안건도 함께 처리됐다. 이사 보수 한도는 20억원, 감사 보수 한도는 2억원으로 기존과 동일하게 유지됐다.

김 대표는 "변함없는 믿음으로 우리 여정에 동행하는 주주들에 깊은 감사를 보낸다"며 "주주가치에 최선을 다할 것"이라고 말했다.