AI 상장사 줄줄이 고전하는데…코난테크, 지난해 창사 최대 실적낸 비결은?

코난테크놀로지가 자체 인공지능(AI) 기술로 개발 원가 구조를 바꾸고 공공 수주를 확대하며 창사 26년 만에 최대 매출을 기록했다.

23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코난테크놀로지의 2025년 매출액은 339억 7997만원으로 전년(263억 1850만원) 대비 29% 증가했다. 1999년 설립 이후 역대 최대 실적이다.

수익성 지표도 동반 개선됐다. 영업손실은 98억 6547만원으로 전년(141억 643만원) 대비 적자 폭을 30% 가까이 줄였으며, 당기순손실도 96억원대로 29%가량 축소됐다. 재무 건전성도 개선돼 2025년 말 기준 부채총계는 약 159억원으로 전년(247억원) 대비 크게 감소했고, 자본총계는 295억원으로 늘었다. 일시적인 대형 프로젝트 종료에 따른 외주비 등 매출원가 반영 요인을 제외하면 전반적인 비용 효율화가 진행되고 있다고 회사 측은 설명했다.

(사진=코난테크놀로지)

코난테크놀로지의 수익구조 개선세는 국내 AI 상장사들과 비교하면 더 두드러진다. 최근 공시된 사업보고서에 따르면 솔트룩스는 지난해 매출이 9.4% 감소하고 영업손실이 21.3% 확대됐으며, 와이즈넛은 매출이 전년 수준에 머문 가운데 영업이익이 93% 급감했다. 지난해 상장한 뉴엔AI도 매출 188억원에 영업손실 11억원으로 적자를 이어갔다.

코난테크놀로지가 이 같은 업계 흐름 속에서 선전할 수 있었던 배경은 개발 공정의 AI 내재화에 있다. 회사는 AI 어시스턴트 코딩과 단일 표준 프레임워크 '코난 넥서스 프레임워크'를 도입해 기존 시스템 통합(SI) 사업의 고비용 구조를 개선했다.



코난테크놀로지 관계자는 "자사 솔루션으로 생산성을 높여 수익을 창출하는 'AI를 위한 AI(AI for AI)' 구조를 확립했다"고 설명했다.

구조 전환의 결실은 실제 공공 시장 수주로 이어졌다. 코난테크놀로지는 지난해 발주된 수억원대 규모 공공 거대언어모델(LLM) 프로젝트 중 70% 이상을 수주했다. 공공·국방 분야에서만 38건, 약 160억원 규모의 수주를 확보했으며 한국남부·서부·동서발전 등 에너지 공기업과 대법원, 경기도청 등의 사업을 잇달아 따냈다.

코난테크놀로지 2025년 연간 실적 (사진=전자공시시스템 갈무리)

올해 손익분기점(BEP) 달성의 최대 동력은 정책 훈풍이다. 과학기술정보통신부는 올해 예산안에서 AI 전환(AX) 부문에만 5조 1000억원을 배정했으며, 공공·지역 포함 세부 AX 사업 예산은 4조 5000억원 규모다. 2024년 비상계엄 이후 주춤했던 국방 AI 분야 수주도 올해 예산 증액과 함께 정상화될 것으로 전망된다. 회사는 공공·국방 분야에서 확보한 160억원 규모의 수주 잔고를 바탕으로 연내 BEP 도달이 가능하다고 내다봤다.

올해 사업 확장도 속도를 낸다. 코난테크놀로지는 올해 초 자체 검색 엔진과 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 도구를 결합한 코난 LLM 신규 모델을 출시해 에이전트 중심 업무 자동화 기능을 강화했다. 회사는 국내 모델 최초로 AI+ 인증을 획득한 코난 LLM을 앞세워 한림대의료원, KB증권 등 민간 분야 확장도 가속하고 있다. 또 한국항공우주산업과 5년간 협력하며 검증한 예지정비(PHM) 기술을 가스터빈·에너지 분야로 확대 적용하고, 온디바이스 AI 어플라이언스 판매와 반복 계약 매출 구조 확립도 추진한다.

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국방 시장은 올해 코난테크놀로지가 가장 공을 들이는 영역이다. 27년간 축적한 데이터 자산을 기반으로 보안상 해외 플랫폼 진입이 제한적인 국방 특수 환경을 전략적 기회로 삼고 있다. 지휘관의 신속한 판단을 지원하는 지능형 참모체계 고도화와 국방 데이터의 실시간 의사결정 구조 전환에 역량을 집중하고 있다.

김영섬 코난테크놀로지 대표는 "지난해 역대 최대 매출 달성은 선제적 투자가 AI 사업 성과로 연결되기 시작했음을 보여주는 지표"라며 "국방 AI 전환을 선도하는 'K-팔란티어'로 도약하겠다"고 피력했다.