기아 EV9, 북미·유럽 수상 릴레이…전동화 SUV 경쟁력 입증

기아의 플래그십 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 'EV9'이 북미와 유럽 주요 시장에서 잇따른 수상 성과를 거두며 글로벌 경쟁력을 입증했다.

기아는 EV9이 최근 북미·유럽 주요 어워즈 수상과 안전성 평가 최고 등급 획득을 통해 전동화 SUV 시장에서 입지를 강화하고 있다고 31일 밝혔다.

독일에서는 고성능 모델 'EV9 GT'가 경쟁력을 입증했다. 아우토빌트(Auto Bild)가 실시한 전기차 비교 평가에서 EV9 GT는 총점 583점을 기록하며 볼보 EX90(565점)을 18점 차로 제치고 1위를 차지했다.

기아 EV9 (사진=기아)

EV9 GT는 508마력의 출력과 800V 고전압 시스템 기반 충전 성능, 넓은 실내 공간 등 주요 항목에서 높은 평가를 받았다. 특히 기존 GT-line 모델에 이어 고성능 모델까지 경쟁 우위를 이어가며 전동화 기술력을 재확인했다.

글로벌 수상 행진도 이어지고 있다. EV9은 '2026 캐나다 국제 오토쇼'에서 '올해의 전동화 유틸리티 차량'으로 선정됐으며, 영국 '왓 카 어워즈'에서는 '최고의 7인승 전기 SUV'로 뽑혔다.

미국 시장에서도 성과가 두드러진다. EV9은 '카 앤 드라이버' 에디터스 초이스, '카즈닷컴' 최고의 차 및 전기차 톱 픽, '켈리 블루 북' 베스트 바이 어워즈, 'US 뉴스 앤드 월드 리포트' 최고의 고객가치상 등을 잇따라 수상했다.

안전성 평가에서도 최고 수준을 기록했다. EV9은 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 충돌 평가에서 최고 등급인 '톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)'를 획득했으며, 유럽 유로 NCAP에서도 최고 등급인 별 다섯 개를 받았다.

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기아 관계자는 "EV9은 성능과 실용성, 안전성 등 전반적인 상품성을 인정받으며 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증하고 있다"며 "앞으로도 혁신 기술과 차별화된 상품성을 바탕으로 전동화 SUV 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 EV9은 앞서 '2024 월드카 어워즈'에서 '세계 올해의 자동차'와 '세계 올해의 전기차'를 동시에 수상하는 등 글로벌 전기차 시장에서 대표 모델로 자리잡고 있다.