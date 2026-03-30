현대트랜시스, 글로벌 톱티어 도약 원년 선포…비전 공유

현대트랜시스가 협력사와의 동반성장을 기반으로 '글로벌 톱티어 부품사' 도약에 나선다.

현대트랜시스는 지난 27일 경기도 화성시 롤링힐스 호텔에서 주요 협력사 대표를 초청해 '2026년 파트너스 데이'를 개최했다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 '함께 걸어온 길, 함께 나아갈 미래'를 주제로 열렸으며, 백철승 대표를 비롯한 주요 경영진과 120여 개 협력사 대표들이 참석했다. 현대트랜시스는 매년 파트너스 데이를 통해 협력 관계를 강화하고 지속가능한 성장 방안을 공유해왔다.

현대트랜시스 2026 파트너스 데이 개최 (사진=현대트랜시스)

백철승 현대트랜시스 대표는 "불확실성이 일상화된 시장 환경 속에서도 협력사의 헌신과 노력으로 지난해 사상 최대 실적을 달성했다"며 "앞으로도 협력사와의 동반성장을 최우선 가치로 삼고 긴밀한 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.

이날 행사에서는 인공지능(AI) 기술을 활용한 에너지 절감 및 불량 검사 솔루션 등 협력사 운영에 실질적인 도움을 주는 설비와 기술이 소개됐다.

현대트랜시스는 협력사의 스마트팩토리 구축을 지원하고 있으며, 소형 AI 검사 장비 'TADA 엣지 솔루션'을 통해 생산 효율성과 품질 개선을 돕고 있다. 해당 장비는 기존 대비 약 10분의 1 수준 비용으로 도입할 수 있어 중소 협력사의 부담을 낮춘 것이 특징이다.

비전 공유 세션에서는 올해를 '글로벌 톱티어 부품사 도약의 원년'으로 삼겠다는 전략도 제시됐다. 파워트레인 부문은 하이브리드 중심으로 경쟁력을 강화하면서 전기차까지 포함한 전동화 구동 시스템 풀라인업을 구축해 '글로벌 전동화 시스템 프로바이더'로 도약한다는 계획이다.

시트 사업 역시 자율주행차와 소프트웨어중심차(SDV) 확산에 맞춰 고급화·다기능 제품 전략을 확대하고, 미래 이동 공간의 가치를 제공하는 혁신 리더로 자리매김한다는 방침이다.

현대트랜시스는 협력사 지원 프로그램 '3C-growth'도 강화한다. 해당 프로그램은 ▲협력 강화 ▲지속가능 성장 ▲소통 강화를 축으로 협력사의 실질적 경쟁력 향상을 지원하는 것이 핵심이다.

관련기사

이를 위해 동반성장펀드를 통해 최대 10억 원 규모의 대출금리 감면을 지원하고, 필요 시 직접 자금 대여도 병행한다. 또한 해외 시장 개척, 기술 혁신 지원, ESG·안전·품질 교육 등 맞춤형 프로그램을 통해 협력사의 글로벌 경쟁력 확보를 돕고 있다.

한편 현대트랜시스는 지난해 동반성장지수 평가에서 최우수 등급을 획득하며 자동차 부품업계에서 유일하게 11년 연속 최우수 기업에 선정됐다.