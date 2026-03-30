"고객 위해 35년 묵묵히 걸었다"…현대차 역대 3번째 판매왕 비결

현대자동차는 대전지점 김기양 영업이사가 누적 판매 7천대를 돌파했다고 30일 밝혔다.

김기양 영업이사는 1991년 입사 후 연 평균 200대를 판매하며 35년 만에 대기록을 세웠다. 역대 세 번째로 세운 기록이다.

김기양 영업이사는 지난 2021년 누적 판매 5천대를 달성해 판매거장 칭호를 얻었다. 김 영업이사는 2021년부터 5년 연속 전국 판매 1위를 기록하기도 했다.

김기양 현대차 영업이사 (사진=현대자동차)

김기양 영업이사는 "매일 같은 마음으로 한 걸음 한 걸음 묵묵히 고객을 위해 노력했다"며 소감을 밝혔다.

이어 "특히 작년 연말에 차를 구매하시며 제 성과를 응원해주신 고객님들 덕분에 이런 결과를 얻을 수 있었다"고 말했다.

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한편 현대차는 영업 현장에서 최선을 다하는 직원의 성과와 노고를 격려하고 그 명예와 자긍심을 높이기 위해 판매 명예 포상제도를 운영하고 있다.

판매 명예 포상제도는 누계 판매 ▲2천대 달성 시 '판매장인' ▲3천대 달성 시 '판매명장' ▲4천대 달성 시 '판매명인' ▲5천대 달성 시 '판매거장'이라는 칭호와 함께 부상을 수여하는 제도다.