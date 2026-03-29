현대차그룹, 에너지 허리띠 졸라맨다…차량 운행 최소화

현대자동차그룹이 국가적 에너지 위기 대응을 위해 전 그룹사 차원의 강도 높은 에너지 절감에 나선다. 차량 운행을 최소화하고, 전력 사용을 정밀 관리하는 등 전방위적인 대응책을 시행한다.

현대자동차그룹은 국가적 에너지 위기 극복에 동참하기 위해 그룹 전반에 걸친 에너지 절감 대책을 시행한다고 29일 밝혔다.

우선 현대차·기아 본사를 중심으로 운영해 온 차량 5부제를 전 그룹사로 확대 적용한다. 동시에 통근 셔틀버스 노선을 늘려 임직원의 자가용 이용을 줄인다는 계획이다.

현대자동차그룹이 차량 5부제를 전 그룹사로 확대 시행하는 등 국가적인 에너지 위기 극복을 위해 전 그룹사 차원의 에너지 절약에 적극 나선다. 사진은 차량 5부제를 시행하는 현대차·기아 양재 사옥 정문 모습. (사진=현대자동차그룹)

사업장 내 전력 관리도 한층 강화한다. 평일과 휴무일, 중식시간, 야간 등 시간대별 전력 사용 패턴을 세분화해 PC, 냉난방, 조명 등을 정밀하게 제어한다.

특히 사무공간에는 인공지능(AI) 기반 자동 소등 시스템을 도입한다. CCTV와 연계해 일정 시간 움직임이 감지되지 않으면 조명을 자동으로 끄고, 회의실 역시 센서를 통해 미사용 시 전력을 차단한다.

국내 출장은 화상회의로 대체해 업무용 차량 이용을 최소화한다. 불가피하게 차량을 이용할 경우 전기차·수소전기차 등 친환경차를 우선 배정한다. 향후 업무용 차량도 순차적으로 친환경차로 전환할 방침이다.

생산 현장에서는 설비 운영 효율을 높인다. 공회전을 최소화하고 전기 누설 및 누유 점검을 강화해 에너지 손실을 줄인다. 물류 부문에서도 운송 동선을 재점검하고, 현대글로비스는 항로 최적화와 저속 운항 등을 통해 연료 사용량 절감을 추진한다.

노후 설비 교체도 병행한다. 에너지 효율이 낮은 냉난방 및 조명 설비를 고효율 장비로 교체하고, 설비 구동 방식도 절감형으로 개선할 계획이다.

중장기적으로는 재생에너지 확대에도 나선다. 생산거점과 주차장, 하이테크센터 등에 태양광 설비를 추가 설치하고, 에너지저장장치(ESS)와 재생에너지 전력구매계약(PPA) 확대를 통해 전력 사용 효율을 높인다.

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이와 함께 통근버스 역시 수소전기버스로 단계적으로 전환할 예정이다.

현대차그룹 관계자는 "실질적인 에너지 절감 방안을 마련해 전 그룹사 차원에서 실행할 것"이라며 "임직원과 함께 정부의 에너지 절약 정책에 적극 동참하겠다"고 밝혔다.