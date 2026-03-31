GS25, 삼각김밥 싹 바꾼다…토핑 10% 늘려

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 삼각김밥 전면 재단장을 추진한다고 31일 밝혔다.

이번 전면 재단장은 GS25의 간편식 품질 혁신 프로젝트로 김밥에 이은 두 번째다. 연간 5000만개 이상 판매되는 참치마요 메뉴를 필두로 재단장이 이뤄진다.

GS25는 속 재료 맛을 첫 입 베어 물었을 때부터 느낄 수 있도록 참치 토핑 중량을 기존 대비 10%가량 증량했다. 특제 양념과 다시마 농축액 등을 추가로 적용해 밥의 감칠맛을 올리고 조미김에 들기름을 발라 풍미를 극대화했다.

GS25가 삼각김밥 전면 재단장을 추진하고 있다. (제공=GS리테일)

들기름 조미김의 경우 품질 완성도 검증 일환으로 ‘구운 김’ 대가로 알려진 ‘이모카세 1호’ 김미령 셰프를 통한 품질 테스트를 거치기도 했다.

GS25는 다음 달 9일까지 ‘참치마요’와 더불어 ‘베이컨참치마요’, ‘묵은지김치제육’, ‘닭갈비깻잎쌈밥’ 등 총 15종을 대상으로 재단장을 완료한다는 방침이다.

재단장이 완료된 메뉴는 ‘더큰 삼각김밥’ 시리즈로 운영된다. 고물가 등을 고려해 가격은 기존 판매가 그대로 유지된다.

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GS25는 삼각김밥, 김밥에 이어 도시락, 샌드위치, 햄버거 등의 재단장에도 속도를 낸다는 계획이다.

김지수 GS25 FF팀 MD는 “편의점을 넘어 온전한 한 끼 경쟁력을 확보하는 것이 이번 풀체인지 리뉴얼 추진 목표”라며 “베스트셀러 상품의 경우 역대 최고 스펙으로 업그레이드하고 최근의 미식 트렌드를 반영한 차별화 신메뉴도 지속 선보일 것”이라고 말했다.