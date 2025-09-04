"속재료를 토핑으로"…GS25, 통토핑 삼각김밥 출시

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 속재료를 밖으로 꺼내 토핑처럼 전면에 배치한 ‘통토핑 삼각김밥’ 시리즈를 선보인다고 4일 밝혔다.
기존 삼각김밥 속재료가 밥 안에 담겨 겉으로 보이지 않던 것과 달리 이번 상품은 토핑으로 올리거나 볶음밥 재료로 활용해 풍성한 내용물을 한눈에 확인할 수 있는 것이 특징이다. 투명 비닐만 뜯으면 바로 먹을 수 있는 편리한 포장 형태를 적용해 취식 편의성도 높였다.
GS25는 하루 세끼 식사를 가벼운 간식으로 해결하는 ‘스낵키피케이션’ 트렌드에 맞춰 풍부한 내용물과 원터치 개봉 패키지로 취식 편의성을 높인 ‘통토핑 삼각김밥’을 기획했다.
실제 올해 상반기 FF간편식(도시락, 김밥, 삼각김밥, 햄버거, 샌드위치 등) 매출 분석 결과 삼각김밥이 전년동기 대비 34.6% 증가하며 가장 높은 성장세를 기록했다.
소비자 조사 결과도 이번 신상품 개발에 반영됐다. 상반기 GS리테일 고객 설문에 따르면 삼각김밥 구매 시 가장 중요한 요소로 ‘내용물’을 꼽은 응답이 76%에 달했으며 내용물이 패키지에 이미지로 표시될 경우 구매 의욕이 높아진다는 응답도 88%에 이르렀다.
이번 시리즈의 첫 번째 상품은 지난 2일 출시된 ‘스팸참치마요 통토핑 삼각김밥’이다. 참치마요와 스팸을 동시에 올려 극대화된 맛과 풍성한 토핑을 구성했다.
관련기사
- GS리테일, 2분기 영업익 전년比 1.7%↑…편의점은 9.1% 감소2025.08.08
- GS25 "3월에 카페25 아메리카노 1000원"2025.03.03
- GS25, 4년만에 ‘바삭 김밥’ 재출시…토핑양 15%↑2025.02.20
- GS25 ‘마녀스프’ 죽·스프 카테고리 매출 1위 등극2025.08.27
GS25는 이번 상품을 시작으로 이달 중 반숙간장, 계란전복, 문어주먹밥, 크랩게살볶음밥, XO새우볶음밥 등 토핑 주먹밥 시리즈를 순차적으로 선보일 계획이다.
박세현 GS리테일 FF팀 매니저는 “최근 변화하는 식사 트렌드와 고객 선호도에 맞춰 기존 삼각김밥 속재료를 토핑으로 올리거나 밥에 활용해 풍성한 양을 한눈에 확인할 수 있는 신규 상품을 개발했다”면서 “앞으로도 변화하는 트렌드와 고객 취향에 맞춘 차별화된 간편식으로 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.