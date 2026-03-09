전문점보다 맛있게…GS25, 김밥 전면 재단장 추진

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 소비자 입맛을 반영해 김밥 제품을 한층 업그레이드하는 전면 재단장을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 재단장은 김밥 전문점 수준 이상의 맛 경쟁력을 확보하기 위해 추진됐다. 100여 명의 고객 및 임직원을 대상으로 한 서베이를 통해 리뉴얼 포인트를 도출하고 이를 상품 개발에 반영했다.

가장 먼저 적용된 변화는 밥과 토핑의 균형이다. 밥의 비중을 약 10% 축소하고 토핑 구성을 강화했다. 밥의 감칠맛을 강화하기 위해 콩 추출물을 활용한 에센스(조미액)를 새롭게 적용했으며, 고소한 풍미를 살리기 위해 참깨와 참기름 사용량도 약 1.5배 확대했다.

GS25는 밥과 재료 맛을 더 풍성하게 느낄 수 있도록 이달 김밥 제품 전면 재단장을 진행한다. (제공=GS리테일)

집에서 만든 김밥처럼 토핑 개별의 맛을 살리기 위해 맛살을 튀기거나 계란 굽는 시간을 늘리는 등 재료별 조리 공정을 추가해 맛 완성도를 높였다.

패키지도 새롭게 변경했다. 100% 국내산 쌀과 우리 바다에서 난 햇김 사용 등 원재료의 품질을 강조한 디자인을 적용했으며 제품명을 크게 표기했다.

GS25는 3월부터 4월 1주차까지 재단장을 완료한 상품과 새로운 콘셉트의 신상품을 주차별로 선보일 예정이다.

가장 먼저 오는 11일 ‘튀김유부참치김밥’과 ‘THE근본김밥’ 등 신상품 2종을 출시한다. ‘튀김유부참치김밥’은 잘게 썬 햄과 유부 튀김을 섞은 밥에 참치마요를 메인 토핑으로 더해 감칠맛과 고소함이 특징이다. ‘THE근본김밥’은 두툼한 구운 계란과 고소짭짤한 맛살 튀김을 핵심 재료로 활용했다.

이후 국내 1위 김치 브랜드 ‘종가’와 협업한 김치 김밥 시리즈 3종을 출시하는 등 3월 한 달간 총 10여 개의 상품을 선보일 계획이다.

GS25는 3월 새로 출시하는 김밥 대상으로 네이버페이 결제 시 40% 페이백 혜택을 제공하며, 튀김유부참치김밥, THE근본김밥, 종가김치참치김밥, 스팸김치볶음김밥 등 4종에 대해서는 1000원 QR 할인 행사도 함께 운영한다.

안진웅 GS리테일 FF팀 MD는 “밥과 재료의 밸런스부터 조리 공정까지 전반적인 개선을 통해 김밥 전문점 수준 이상의 맛을 구현하고, 다양한 콘셉트의 상품 라인업을 늘려 김밥 카테고리 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.