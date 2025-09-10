"케데헌 속 김밥이 GS25에"…협업 상품 출시

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’와 손잡고 K-푸드를 기반으로 한 협업 상품을 출시한다고 10일 밝혔다.

오는 17일 출시되는 이번 상품은 ▲참치마요&전주비빔 반반김밥 ▲전주비빔&제육 커플 주먹밥 ▲모둠 분식세트 등이다. 김밥·주먹밥은 ‘K-Flavor(맛)’를 대표하는 전주비빔, 참치마요, 제육을 반반·커플 콘셉트로 구성했으며, 모둠 분식세트는 닭강정, 메추리알, 야끼만두, 김말이 튀김 등 K-푸드 대표 상품으로 구성했다.

아이스크림에서는 올해 GS25 판매 우수 상품으로 꼽힌 ‘아이스 브륄레’를 케데헌과 결합해 새롭게 선보인다. 망고 맛으로 구현한 ‘아이스 브륄레 골든망고’, 소다맛으로 표현한 ‘아이스 브륄레 소다팝’ 등 2종이다.

GS25에서 모델이 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 컬래버 상품과 씰(스티커)을 보여 주고 있다. (제공=GS리테일)

출시되는 모든 상품에는 케데헌 씰(스티커)’이 랜덤으로 1개 동봉된다. 총 42종으로 구성된 이번 한정판 씰은 글로벌 팬덤을 겨냥한 수집형 굿즈다.

GS25는 본격 출시 전인 10일 단 하루 GS리테일 앱 ‘우리동네GS’를 통해 사전 예약 이벤트도 진행한다. 한정 수량으로 준비된 이번 예약 행사를 통해 고객은 원하는 점포에서 출시일에 상품을 바로 수령할 수 있다. 이어 냉장·냉동간편식·캔디·젤리·초콜릿·교통카드 등으로 상품군을 확장해 순차적으로 선보일 예정이다.

이정표 GS리테일 마케팅부문장은 “케이팝 데몬 헌터스와 함께 선보이는 이번 협업은 콘텐츠 속 K-FOOD를 실제 간편식 상품으로 구현해 고객들이 작품 속 경험을 일상에서 즐길 수 있도록 한 것이 특징”이라며 “GS25는 앞으로도 글로벌 팬덤이 사랑하는 K-콘텐츠와 협업을 확대해, 단순한 편의점이 아닌 K-컬처를 즐길 수 있는 ‘문화 플랫폼’으로서의 역할을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.