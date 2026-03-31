바삭·쫀득 다 잡았다…이마트24, ‘버터떡빵’ 2종 출시

이마트24는 다음 달 ‘겉바속쫀버터떡빵’과 ‘금쪽같은버터떡빵’을 순차적으로 출시한다고 31일 밝혔다.

이번 신제품 2종은 같은 ‘버터떡빵’ 콘셉트 안에서도 식감과 형태에 차이를 둬 선택의 재미를 더한 것이 특징이다.

다음 달 3일 출시되는 ‘겉바속쫀버터떡빵’은 ‘겉바속쫀’의 정석을 구현한 상품이다. 겉은 바삭함을 살렸고, 속은 국산 찹쌀을 사용해 쫀득한 식감을 완성했다. 뉴질랜드산 버터를 약 14% 함유해 진하고 고소한 버터의 풍미를 극대화했다. ‘겉바속쫀버터떡빵’은 2개입으로 구성됐으며 신세계푸드와 협업해 맛의 완성도를 끌어 올렸다.

이마트24, ‘버터떡빵’ 2종 출시. (제공=이마트24)

다음 달 4일에 출시되는 ‘금쪽같은버터떡빵’은 쫄깃한 식감을 한층 강조한 상품이다. 국내산 찹쌀 함량을 약 19%로 높였고 길쭉한 골드바 형태로 제작해 뜯어먹는 재미를 더했다.

플래그십스토어와 특화점포에서만 맛볼 수 있는 상품도 준비했다. 이마트24는 ‘브레디 상하이 버터쫀득’ 상품을 지난 30일부터 ‘트렌드랩 성수점’, ‘디저트랩 서울숲점’, ‘K-푸드랩 명동점’에서 판매 중이다.

이마트24는 버터떡빵 2종 출시를 기념해, 4월 한 달간 행사를 진행한다. 카카오페이 머니, 네이버페이 포인트·머니, 토스 머니·계좌 등의 결제수단으로 신상품 2종을 1만원 이상 결제 시, 5000원의 할인 혜택을 제공한다.

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4월 신규 가입 고객 및 버터떡빵 2종 사전 예약 고객을 대상으로 ‘100원 쿠폰’을 제공한다. ‘겉바속쫀버터떡빵’은 2000개 한정으로, ‘금쪽같은버터떡빵’은 무제한으로 제공한다. 기존 고객에게는 버터떡빵 2종 사전예약 시 50% 할인쿠폰을 증정한다.

이마트24 관계자는 “두쫀쿠 열풍 이후, 한 가지 맛을 넘어 다양한 식감을 즐길 수 있는 디저트가 MZ세대 사이에서 빠르게 확산되고 있다”며 “이마트24가 선보인 버터떡빵 2종을 통해 트렌디하고 완성도 높은 디저트 경험을 해보시길 바란다”고 말했다.