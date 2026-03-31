바삭·쫀득 다 잡았다…이마트24, ‘버터떡빵’ 2종 출시

플래그십·특화점포서 ‘브레디 상하이 버터쫀득’ 한정 판매

유통입력 :2026/03/31 09:52    수정: 2026/03/31 09:54

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이마트24는 다음 달 ‘겉바속쫀버터떡빵’과 ‘금쪽같은버터떡빵’을 순차적으로 출시한다고 31일 밝혔다.

이번 신제품 2종은 같은 ‘버터떡빵’ 콘셉트 안에서도 식감과 형태에 차이를 둬 선택의 재미를 더한 것이 특징이다.

다음 달 3일 출시되는 ‘겉바속쫀버터떡빵’은 ‘겉바속쫀’의 정석을 구현한 상품이다. 겉은 바삭함을 살렸고, 속은 국산 찹쌀을 사용해 쫀득한 식감을 완성했다. 뉴질랜드산 버터를 약 14% 함유해 진하고 고소한 버터의 풍미를 극대화했다. ‘겉바속쫀버터떡빵’은 2개입으로 구성됐으며 신세계푸드와 협업해 맛의 완성도를 끌어 올렸다.

이마트24, ‘버터떡빵’ 2종 출시. (제공=이마트24)

다음 달 4일에 출시되는 ‘금쪽같은버터떡빵’은 쫄깃한 식감을 한층 강조한 상품이다. 국내산 찹쌀 함량을 약 19%로 높였고 길쭉한 골드바 형태로 제작해 뜯어먹는 재미를 더했다.

플래그십스토어와 특화점포에서만 맛볼 수 있는 상품도 준비했다. 이마트24는 ‘브레디 상하이 버터쫀득’ 상품을 지난 30일부터 ‘트렌드랩 성수점’, ‘디저트랩 서울숲점’, ‘K-푸드랩 명동점’에서 판매 중이다.

이마트24는 버터떡빵 2종 출시를 기념해, 4월 한 달간 행사를 진행한다. 카카오페이 머니, 네이버페이 포인트·머니, 토스 머니·계좌 등의 결제수단으로 신상품 2종을 1만원 이상 결제 시, 5000원의 할인 혜택을 제공한다.

관련기사

4월 신규 가입 고객 및 버터떡빵 2종 사전 예약 고객을 대상으로 ‘100원 쿠폰’을 제공한다. ‘겉바속쫀버터떡빵’은 2000개 한정으로, ‘금쪽같은버터떡빵’은 무제한으로 제공한다. 기존 고객에게는 버터떡빵 2종 사전예약 시 50% 할인쿠폰을 증정한다.

이마트24 관계자는 “두쫀쿠 열풍 이후, 한 가지 맛을 넘어 다양한 식감을 즐길 수 있는 디저트가 MZ세대 사이에서 빠르게 확산되고 있다”며 “이마트24가 선보인 버터떡빵 2종을 통해 트렌디하고 완성도 높은 디저트 경험을 해보시길 바란다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
이마트24 버터떡 디저트 두쫀쿠

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[디지털자산법 표류①] 금융위에 물거품된 민주당TF 노력, 업계 반발은 여전

7년차 공무원이 만든 AI 도구, 국회서 극찬… "이것이 진짜 국가 AI 혁신"

백종원 더본코리아 "잃어버린 1년...음해·공격 법적 책임 묻겠다"

테슬라 FSD 무단 활성화 '불법'…국토부 "2년 이하 징역"

ZDNet Power Center