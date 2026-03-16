제2의 두쫀쿠 나왔다…CU, ‘버터떡’ 출시

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 글로벌 트렌드 디저트 ‘버터떡’을 출시한다고 16일 밝혔다.

‘버터떡’은 중국 상하이에서 시작된 것으로 알려진 디저트로 찹쌀가루를 사용한 반죽 속에 우유와 버터를 넣고 구워내 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 이른바 ‘겉바속쫄’한 식감이 특징이다.

최근에는 각종 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 바이럴되면서 ‘두바이 쫀득 쿠키’의 후속 디저트로 이목을 끌고 있다.

CU가 버터떡과 버터모찌를 출시한다. (제공=BGF리테일)

이번에 선보이는 ‘소금 버터떡’은 포켓CU 예약 구매를 통해 구매 가능하다. 이날 오후 2시부터 매일 1만개 한정 수량으로 판매를 개시하며, 구매 상품은 20일부터 순차적으로 점포에서 픽업하면 된다. 25일부터는 전국 점포에서 오프라인 출시한다.

해당 제품은 프리미엄 천연 버터를 사용해 고소한 풍미를 높이고, 찹쌀가루를 사용해 쫄깃한 반죽을 알밤 모양 틀에서 구워내 실제 상하이에서 유행 중인 버터떡을 가장 유사하게 구현해냈다.

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이달 24일에는 ‘상하이 스타일 버터 모찌’를 전국 점포에서 출시한다. 2입짜리 구성으로 천연 버터를 활용해 버터떡의 꾸덕하고 쫀득한 식감을 극대화했다.

권유진 BGF리테일 스낵식품팀 MD는 “CU는 편의점 업계의 퍼스트 무버로서 트렌디한 디저트를 경험하고자 하는 소비자들의 기대를 빠르게 충족시키기 위해 제품 개발에 전력을 쏟았다”며 “앞으로도 국내뿐 아니라 해외 인기 상품들에 대한 트렌드를 가장 빠르게 쫓아 고객 만족도를 높이는 상품 기획을 이어나갈 것”이라고 말했다.